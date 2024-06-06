Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%

В Ростовской области зафиксировали рост доходов населения. С января по март текущего года денежные поступления жителей региона выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За три месяца население области получило 514 миллиардов рублей. Учитывая инфляцию, реальные доходы увеличились на 7,6%.