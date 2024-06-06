Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В Ростовской области зафиксировали рост доходов населения. С января по март текущего года денежные поступления жителей региона выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За три месяца население области получило 514 миллиардов рублей. Учитывая инфляцию, реальные доходы увеличились на 7,6%.
Среднедушевой доход составляет примерно 41 тысячу рублей, что на 15,8% выше, чем в прошлом году.
Отметим, что к доходам относятся все деньги, поступившие на счет семьи: зарплата, пенсия, стипендия, различные пособия и прочее.
Ранее стало известно, почему семьям с детьми не хватает средств на нормальную жизнь. Людям приходится выживать, если они имеют более двух детей. Депутат рассказал о материальной помощи семьям.
До этого жителей Ростова напугал двухметровый питон в маршрутке. Парень решил выгулять своего опасного домашнего питомца.