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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Ростовстат уверил в росте доходов жителей Ростовской области на 15%

Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%

6 июня 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney
Ростовстат уверил в росте доходов жителей Ростовской области на 15%
За первые три месяца 2024 года доходы жителей Ростовской области возросли на 15,4%. Всего дончане получили более 500 миллиардов рублей, сообщил Ростовстат.

В Ростовской области зафиксировали рост доходов населения. С января по март текущего года денежные поступления жителей региона выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За три месяца население области получило 514 миллиардов рублей. Учитывая инфляцию, реальные доходы увеличились на 7,6%.

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Среднедушевой доход составляет примерно 41 тысячу рублей, что на 15,8% выше, чем в прошлом году.

Отметим, что к доходам относятся все деньги, поступившие на счет семьи: зарплата, пенсия, стипендия, различные пособия и прочее.

Ранее стало известно, почему семьям с детьми не хватает средств на нормальную жизнь. Людям приходится выживать, если они имеют более двух детей. Депутат рассказал о материальной помощи семьям.

До этого жителей Ростова напугал двухметровый питон в маршрутке. Парень решил выгулять своего опасного домашнего питомца.

#Регина Симакова#Общество#Выплаты#Деньги#Последние новости Ростова на сегодня#Доходы#Доходы населения
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