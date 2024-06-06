Силовики задержали иностранцев в Ростовской области за финансирование террористов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Силовики задержали гражданина России, а также выходцев из Центрально-азиатского региона. Они делали переводы денег для запрещенной в РФ террористической организации.
Кроме того, были найдены их переписки с другими членами банды. Теперь возбудили уголовные дела и устанавливаются все детали.
Между тем, Петрозаводский городской суд заключил фигурантов под стражу. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.
Ранее в Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов.
До этого осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины.