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Published Сегодня, 14:14

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Updated Сегодня, 14:16

Силовики задержали иностранцев в Ростовской области за финансирование террористов

Силовики задержали иностранцев в Ростовской области за финансирование террористов

6 июня 2024, 14:14
Фото: 1MI
Силовики задержали иностранцев в Ростовской области за финансирование террористов

Силовики задержали иностранцев в Ростовской области за помощь террористам

В нескольких регионах РФ, в том числе Ростовской области, прошли задержания членов банды за финансирование терроризма, сообщили в региональном УФСБ.

Силовики задержали гражданина России, а также выходцев из Центрально-азиатского региона. Они делали переводы денег для запрещенной в РФ террористической организации.

Кроме того, были найдены их переписки с другими членами банды. Теперь возбудили уголовные дела и устанавливаются все детали.

В Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов
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Между тем, Петрозаводский городской суд заключил фигурантов под стражу. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.

Ранее в Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов.

До этого осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Задержания#Силовики
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