Синоптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область ливнях

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:12
7 июня в Ростовской области пройдут ливни в сочетании с грозой. Температура ночью составит от +18 до +23 градусов, а в северных и западных частях донского региона она опустится до +13. Днем ожидается от +25 до +30, местами до +32 градусов. В восточной части области воздух разогреется до +35 градусов.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд. В первые за 103 года жара составила +35,3 градуса.
Ранее ростовские программисты создадут нейрокладбище, «воскресающее» умерших. Инновация в ритуальной сфере обойдется в более, чем 25 миллионов рублей.