Синоптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область ливнях

7 июня в Ростовской области пройдут ливни в сочетании с грозой. Температура ночью составит от +18 до +23 градусов, а в северных и западных частях донского региона она опустится до +13. Днем ожидается от +25 до +30, местами до +32 градусов. В восточной части области воздух разогреется до +35 градусов.