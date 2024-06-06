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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Конец засухи: в Ростовской области ожидаются ливни

Синоптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область ливнях

6 июня 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Конец засухи: в Ростовской области ожидаются ливни
Синоптики прогнозируют сильный дождь с грозами в Ростовской области, сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

7 июня в Ростовской области пройдут ливни в сочетании с грозой. Температура ночью составит от +18 до +23 градусов, а в северных и западных частях донского региона она опустится до +13. Днем ожидается от +25 до +30, местами до +32 градусов. В восточной части области воздух разогреется до +35 градусов.

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Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд. В первые за 103 года жара составила +35,3 градуса.

Ранее ростовские программисты создадут нейрокладбище, «воскресающее» умерших. Инновация в ритуальной сфере обойдется в более, чем 25 миллионов рублей.

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