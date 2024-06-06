Соглашение о защите детей в цифровой сфере подписали на ПМЭФ

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
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Updated Сегодня, 17:56
Соглашение было подписано в четверг, 6 июня, между Авито и Альянсом по защите детей в цифровой среде. Компания присоединилась к Альянсу и теперь будет поддерживать его проекты.
Это необходимо для создания безопасного интернет-пространства для детей, где они смогут общаться, учиться, развиваться и открывать новые возможности и развлечения. Планируется реализовать ряд мероприятий и инициатив, направленных на защиту детей в киберпространстве.
Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, отметила, что на ПМЭФ уже были определены приоритетные направления работы на 2024 год. Она добавила, что с появлением новых партнеров Альянс сможет реализовать больше социально значимых проектов и образовательных инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности и создание безопасной онлайн-среды для детей.
На данный момент определены три вектора дальнейшей работы — проведение всесторонних исследований современных цифровых угроз, организация образовательных мероприятий в онлайн и офлайн-форматах по всей России, а также реализация творческих проектов для подростков и молодежи, посвященных кибербезопасности.
Управляющий партнер Авито Иван Гуз отметил, что мир стремительно меняется. Если раньше интернет был доступен только с десктопа под присмотром взрослых, то сейчас даже младшие школьники имеют собственные смартфоны. Он подчеркнул, что правила цифровой гигиены должны прививаться с самого раннего возраста, так же как умение безопасно переходить дорогу или чистить зубы.
Следует отметить, что Альянс создал хартию «Цифровая этика детства», включающую рекомендации для всех заинтересованных сторон: родителей, педагогов, государства и бизнеса. Документ основан на этических принципах, таких как уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, а также инклюзивный подход. В настоящее время хартия объединяет свыше 12 тысяч участников в России и за ее пределами, среди которых теперь и Авито.