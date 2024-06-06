Соглашение о защите детей в цифровой сфере подписали на ПМЭФ

Следует отметить, что Альянс создал хартию «Цифровая этика детства», включающую рекомендации для всех заинтересованных сторон: родителей, педагогов, государства и бизнеса. Документ основан на этических принципах, таких как уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, а также инклюзивный подход. В настоящее время хартия объединяет свыше 12 тысяч участников в России и за ее пределами, среди которых теперь и Авито.