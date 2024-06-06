Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Во время первой атаки начался пожар на территории предприятия, пламя успело охватить 50 квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлекли 120 человек, они использовали 15 единиц техники.
На место приезжали представители экстренных служб. Однако работы пришлось приостанавливать, так как началась повторная атака.
Тогда людей отводили на безопасное расстояние. После этого пожар удалось локализовать, к тому моменту пламя успело распространиться на 100 «квадратов».
Полностью справились с огнем к 4 часам утра. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее над Азовским морем ликвидировали восемь американских ракет ATACMS