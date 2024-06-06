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Published Сегодня, 04:41

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Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области

Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области

6 июня 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на четверг, 6 июня, беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Во время первой атаки начался пожар на территории предприятия, пламя успело охватить 50 квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлекли 120 человек, они использовали 15 единиц техники.

На место приезжали представители экстренных служб. Однако работы пришлось приостанавливать, так как началась повторная атака.

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Тогда людей отводили на безопасное расстояние. После этого пожар удалось локализовать, к тому моменту пламя успело распространиться на 100 «квадратов».

Полностью справились с огнем к 4 часам утра. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Беспилотники#Новошахтинский завод
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