Стало известно, что еще атаковали ВСУ ночью 6 июня, кроме завода в Новошахтинске

Напомним, в ночь на 6 июня в результате атаки беспилотников загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. К тушению пожара привлекли более 120 человек и 15 единиц техники. Но людей пришлось перевести в безопасное место и прерывать работы из-за повторной атаки. Готовится применение пожарного поезда.