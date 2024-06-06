Стало известно, что еще атаковали ВСУ ночью 6 июня, кроме завода в Новошахтинске

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Напомним, в ночь на 6 июня в результате атаки беспилотников загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. К тушению пожара привлекли более 120 человек и 15 единиц техники. Но людей пришлось перевести в безопасное место и прерывать работы из-за повторной атаки. Готовится применение пожарного поезда.
Позднее стало известно, что пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Кроме того, той же ночью киевский режим попытался атаковать нефтебазу в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, пострадавших нет.