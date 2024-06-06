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Стало известно, что еще атаковали ВСУ ночью 6 июня, кроме завода в Новошахтинске

Стало известно, что еще атаковали ВСУ ночью 6 июня, кроме завода в Новошахтинске

6 июня 2024, 00:24
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, что еще атаковали ВСУ ночью 6 июня, кроме завода в Новошахтинске
Помимо нефтезавода в Новошахтинске киевский режим атаковал НПЗ в Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор этого региона Вячеслав Гладков.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате атаки беспилотников загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. К тушению пожара привлекли более 120 человек и 15 единиц техники. Но людей пришлось перевести в безопасное место и прерывать работы из-за повторной атаки. Готовится применение пожарного поезда.

Позднее стало известно, что пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Появилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника
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Кроме того, той же ночью киевский режим попытался атаковать нефтебазу в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, пострадавших нет.

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