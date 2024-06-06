Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В четверг, 6 июня, будет облачная погода с температурой +32 градуса, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В пятницу ожидаются аналогичные погодные условия.
В субботу выглянет солнце, а термометры покажут +31 градус. В воскресенье в регион вернется облачная погода.
Со вторника, 11 июня, начнутся дожди, которые будут продолжаться и во вторник. Температура составит +32 градуса.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +18 градусов.
Ранее стало известно, что ущерб фермеров в регионе из-за плохой погоды и засухи составил около 3,7 миллиарда рублей.