rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Дожди начнутся в Ростовской области с 12 июня

Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области

6 июня 2024, 05:57
Фото: 1MI

Дожди начнутся в Ростовской области с 12 июня

В Ростовской области ожидается дождливая погода в начале следующей недели, сообщили синоптики.

В четверг, 6 июня, будет облачная погода с температурой +32 градуса, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В пятницу ожидаются аналогичные погодные условия.

В субботу выглянет солнце, а термометры покажут +31 градус. В воскресенье в регион вернется облачная погода.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Со вторника, 11 июня, начнутся дожди, которые будут продолжаться и во вторник. Температура составит +32 градуса.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +18 градусов.

Ранее стало известно, что ущерб фермеров в регионе из-за плохой погоды и засухи составил около 3,7 миллиарда рублей.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыЭнергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Синоптики
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля
Сегодня, 06:42
Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников
Сегодня, 07:18
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс
4 июня, 15:45
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
Вчера, 04:38
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Вчера, 06:30
"