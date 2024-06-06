Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Каждый год устанавливаются максимальные индексы, выше которых нельзя увеличивать тарифы. В регионе они варьируются от 9,5% до 9,9%.
Летом платежи за коммунальные услуги, за исключением газа и отопления, могут увеличиться максимально на 9,5%, а за электричество — на 9%.
По поводу газа, максимальный рост платежей будет составлять 10,7%.
С 2024 года вступил в силу новый подход к увеличению оплаты за отопление — дифференцированный.
Если в конце декабря минувшего года стоимость за гигакалорию была менее 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное повышение расценок за отопление составит 9,5%. Если же тариф превышал это значение, плата останется на том же уровне, что и в декабре 2023 года.
Ранее стало известно, что овощная и алкогольная продукция взлетели в стоимости в донском регионе.
Кроме того, эксперт сообщил, что подорожает после мая, когда была очень холодная погода.