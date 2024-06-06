Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля

Если в конце декабря минувшего года стоимость за гигакалорию была менее 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное повышение расценок за отопление составит 9,5%. Если же тариф превышал это значение, плата останется на том же уровне, что и в декабре 2023 года.