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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля

Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля

6 июня 2024, 06:42
Фото: donland.ru
Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля
Начиная с 1 июля, в Ростовской области произойдет пересмотр тарифов на услуги ЖКХ, сообщили в региональном правительстве.

Каждый год устанавливаются максимальные индексы, выше которых нельзя увеличивать тарифы. В регионе они варьируются от 9,5% до 9,9%.

Летом платежи за коммунальные услуги, за исключением газа и отопления, могут увеличиться максимально на 9,5%, а за электричество — на 9%.

По поводу газа, максимальный рост платежей будет составлять 10,7%.

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С 2024 года вступил в силу новый подход к увеличению оплаты за отопление — дифференцированный.

Если в конце декабря минувшего года стоимость за гигакалорию была менее 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное повышение расценок за отопление составит 9,5%. Если же тариф превышал это значение, плата останется на том же уровне, что и в декабре 2023 года.

Ранее стало известно, что овощная и алкогольная продукция взлетели в стоимости в донском регионе.

Кроме того, эксперт сообщил, что подорожает после мая, когда была очень холодная погода.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Газ#Коммунальные услуги#Тарифы ЖКХ#Пересмотр тарифов
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