Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл совместно будут противодействовать мошенничеству на базе ИИ

«Меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с нашими давними партнерами, с другой — фокусируется на острых проблемах времени. Tele2 успешно и давно работает на рынке MVNO, и уверен, у этой ниши остается потенциал к росту. Т-Банк — доказательство того, насколько успешным может быть проект по запуску виртуального оператора. Мы как трендсеттер и создатель нестандартных решений на рынке мобильной связи будем рады обмену экспертизой с Т-Мобайлом, который стал ярким игроком в телекоме. Вместе с тем с Т-Банком нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. Настройка нашей антифрод-платформы совместно с ведущими банками, в том числе Т-Банком, позволила защитить миллионы клиентов от звонков с использованием социальной инженерии. Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой».