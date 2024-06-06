rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью

Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью

6 июня 2024, 05:28
Фото: 1MI
Над Ростовской областью системам ПВО удалось ликвидировать украинскую ракету, сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, над регионом сбили противокорабельную ракету «Нептун». Кроме того, системы ПВО срабатывали и в других регионах. Так, они ликвидировали 13 беспилотников над Крымом.

Ночью в четверг губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Это привело к крупному пожару, площадь которого достигала 100 квадратных метров.

Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области
Узнать подробнее

Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась. На данный пожар полностью ликвидирован.

Ранее военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью.

Читайте также:
Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской областиПоявилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотникаПовторную атаку на горящий в Новошахтинске нефтезавод совершили беспилотники ВСУ
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Ракета#Происшествия
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля
Сегодня, 06:42
Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников
Сегодня, 07:18
Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области
Сегодня, 05:57
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс
4 июня, 15:45
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
Вчера, 04:38
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Вчера, 06:30
"