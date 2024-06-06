Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По информации министерства, над регионом сбили противокорабельную ракету «Нептун». Кроме того, системы ПВО срабатывали и в других регионах. Так, они ликвидировали 13 беспилотников над Крымом.
Ночью в четверг губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Это привело к крупному пожару, площадь которого достигала 100 квадратных метров.
Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась. На данный пожар полностью ликвидирован.
Ранее военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью.