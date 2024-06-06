В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин

Дебошир ворвался в магазин на Короленко в Ростове-на-Дону и начал разносить все на своем пути. Сначала неизвестный разбил входную механическую дверь, а потом и вовсе вышиб ее. Он начал срывать корзины с овощами с полок и вываливать все на пол. Затем он взял большие бутыли с водой и разлил все содержимое на себя и на пол.