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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин

В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин

6 июня 2024, 14:34
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин
В Ростове-на-Дону агрессивный мужчина устроил погром в сетевом продуктовом магазине, сообщает DonDay в телеграм-канале.

Дебошир ворвался в магазин на Короленко в Ростове-на-Дону и начал разносить все на своем пути. Сначала неизвестный разбил входную механическую дверь, а потом и вовсе вышиб ее. Он начал срывать корзины с овощами с полок и вываливать все на пол. Затем он взял большие бутыли с водой и разлил все содержимое на себя и на пол.

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В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин
Видео: Дондэй

Отметим, что хулиган пришел с группой поддержки. Примерно четыре человека снимали его со стороны и раззадоривали на дальнейшие разрушения. Информации о нападении на людей нет.

Ростовчане в комментариях возмущены таким поведением: «Психопаты!».

Официальных комментариев от представителей торговой сети, а также правоохранительных органов не поступало. Она уточняется.

Ранее бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту.

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