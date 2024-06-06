В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Дебошир ворвался в магазин на Короленко в Ростове-на-Дону и начал разносить все на своем пути. Сначала неизвестный разбил входную механическую дверь, а потом и вовсе вышиб ее. Он начал срывать корзины с овощами с полок и вываливать все на пол. Затем он взял большие бутыли с водой и разлил все содержимое на себя и на пол.
Отметим, что хулиган пришел с группой поддержки. Примерно четыре человека снимали его со стороны и раззадоривали на дальнейшие разрушения. Информации о нападении на людей нет.
Ростовчане в комментариях возмущены таким поведением: «Психопаты!».
Официальных комментариев от представителей торговой сети, а также правоохранительных органов не поступало. Она уточняется.
Ранее бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту.