В Ростове вспыхнула квартира из-за оставленной в розетке машинки для стрижки

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Жильцы квартиры на переулке Оружейном в Ростове поставили на зарядку электрический прибор и не ожидали, что может возникнуть пожар. Люди подключили триммер к розетке и ушли в магазин. Когда они вернулись, то гаджет уже во всю горел. Хозяева квартиры вызвали спасателей, но сами успели наглотаться дыма.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание площадью один квадратный метр. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
В связи с этом МЧС Ростовской области рекомендуют не оставлять технику на зарядке без присмотра.
До этого RostovGazeta рассказала, что школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области. Подросток залез наверх поезда и получил мощный разряд.
Ранее аномальная жара поспособствовала распространению лесных пожаров. Пострадало более 280 гектаров насаждений.