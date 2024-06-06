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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Ростове-на-Дону вспыхнула квартира из-за триммера в розетке

В Ростове вспыхнула квартира из-за оставленной в розетке машинки для стрижки

6 июня 2024, 14:15
Фото: Pxhere
В Ростове-на-Дону вспыхнула квартира из-за триммера в розетке
6 июня в Ростове-на-Дону в многоквартирном доме начался пожар. Всему виной маленький триммер, оставленный на зарядке, сообщает МЧС Ростовской области.

Жильцы квартиры на переулке Оружейном в Ростове поставили на зарядку электрический прибор и не ожидали, что может возникнуть пожар. Люди подключили триммер к розетке и ушли в магазин. Когда они вернулись, то гаджет уже во всю горел. Хозяева квартиры вызвали спасателей, но сами успели наглотаться дыма.

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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание площадью один квадратный метр. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В связи с этом МЧС Ростовской области рекомендуют не оставлять технику на зарядке без присмотра.

До этого RostovGazeta рассказала, что школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области. Подросток залез наверх поезда и получил мощный разряд.

Ранее аномальная жара поспособствовала распространению лесных пожаров. Пострадало более 280 гектаров насаждений.

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