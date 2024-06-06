В Ростове вспыхнула квартира из-за оставленной в розетке машинки для стрижки

Жильцы квартиры на переулке Оружейном в Ростове поставили на зарядку электрический прибор и не ожидали, что может возникнуть пожар. Люди подключили триммер к розетке и ушли в магазин. Когда они вернулись, то гаджет уже во всю горел. Хозяева квартиры вызвали спасателей, но сами успели наглотаться дыма.