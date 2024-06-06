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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку

В Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку

6 июня 2024, 10:42
Фото: Serguei S. Dukachev/wikimedia.org
В Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку
В Ростовской области идет розыск вооруженного мужчины, который ранил человека, сообщили в региональном УМВД.

В центре Шахт поссорились двое мужчин, после чего один из них выстрелил из карабина в другого. Он попал пострадавшему в живот и сразу же поспешил скрыться.

Раненого доставили в больницу, сейчас идет розыск нападавшего.

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один из них выстрелил из карабина в другого.один из них выстрелил из карабина в другого.
один из них выстрелил из карабина в другого.
Фото: ТГ-канал «Че по Ростову»

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание фигуранта», — уточнили в управлении.

О состоянии пострадавшего пока информации нет. По какой причине между мужчинами возник конфликт, остается загадкой.

Ранее стало известно, что жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек.

До этого трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Стрельба#Розыск#Вооруженный мужчина#Происшествия
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