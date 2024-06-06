В Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В центре Шахт поссорились двое мужчин, после чего один из них выстрелил из карабина в другого. Он попал пострадавшему в живот и сразу же поспешил скрыться.
Раненого доставили в больницу, сейчас идет розыск нападавшего.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание фигуранта», — уточнили в управлении.
О состоянии пострадавшего пока информации нет. По какой причине между мужчинами возник конфликт, остается загадкой.
Ранее стало известно, что жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек.
До этого трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.