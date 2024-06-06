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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Ростовской области обнаружили редчайшее растение из Красной книги

В Ростовской области обнаружили редчайшее растение

6 июня 2024, 14:05
Фото: donland.ru
В Ростовской области обнаружили редчайшее растение из Красной книги
Ученые Южного федерального университета обнаружили в Ростовской области редкое почвокровное растение, которое занесено Красную книгу, сообщает пресс-служба ЮФУ.

При подготовке третьего издания Красной книги Ростовской области ботаники Южного федерального университета нашли в Неклиновском районе уникальное почвопокровное растение. Оно занесено в Красную Книгу РФ.

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приноготовник головчатыйприноготовник головчатый
приноготовник головчатый
Фото: ЮФУ

Приноготовник головчатый — новый вид флоры донского региона. Для растения характерно быстрое разрастание. Оно способно обвить собой всю поверхность грунта. Обычно оно обитает в Молдове, на Балканском полуострове, на западе Азии и Кавказе. Однако в России его тоже можно встретить, но только в Краснодарском крае, Крыму и ДНР.

С 2008 года данное растение занесено в Красную Книгу России. В местное издание оно не успело попасть, так как книгу уже напечатали. Однако эксперты внесут приноготовник головчатый в четверное издание Красной Книги Ростовской области. Она выйдет до 2034 года.

До этого стало известно, что в южном регионе умерло значительное количество пчел. Плохие погодные условия также отразились на производстве меда. Местные жители могут остаться без меда.

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