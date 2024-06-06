В Ростовской области обнаружили редчайшее растение

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
При подготовке третьего издания Красной книги Ростовской области ботаники Южного федерального университета нашли в Неклиновском районе уникальное почвопокровное растение. Оно занесено в Красную Книгу РФ.
Приноготовник головчатый — новый вид флоры донского региона. Для растения характерно быстрое разрастание. Оно способно обвить собой всю поверхность грунта. Обычно оно обитает в Молдове, на Балканском полуострове, на западе Азии и Кавказе. Однако в России его тоже можно встретить, но только в Краснодарском крае, Крыму и ДНР.
С 2008 года данное растение занесено в Красную Книгу России. В местное издание оно не успело попасть, так как книгу уже напечатали. Однако эксперты внесут приноготовник головчатый в четверное издание Красной Книги Ростовской области. Она выйдет до 2034 года.
До этого стало известно, что в южном регионе умерло значительное количество пчел. Плохие погодные условия также отразились на производстве меда. Местные жители могут остаться без меда.