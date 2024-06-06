В Ростовской области обнаружили редчайшее растение

Приноготовник головчатый — новый вид флоры донского региона. Для растения характерно быстрое разрастание. Оно способно обвить собой всю поверхность грунта. Обычно оно обитает в Молдове, на Балканском полуострове, на западе Азии и Кавказе. Однако в России его тоже можно встретить, но только в Краснодарском крае, Крыму и ДНР.