В Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом

Днем 6 июня 20-летний парень и его 22-летний знакомый ехали по дороге «Гуково — МАПП Гуково» в направлении одноименного города. В какой-то момент водитель Hyundai Accent не справился с управлением транспортного средства и автомобиль съехал с проезжей части, а затем врезался в дерево. В результате ДТП пассажир погиб. Сидевший за рулем молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу.