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В Ростовской области погиб пассажир авто, врезавшегося в дерево

В Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом

6 июня 2024, 17:44
Фото: УБИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области погиб пассажир авто, врезавшегося в дерево
В Ростовской области в районе Гуково водитель слетел с дороги и врезался в дерево. Находившийся с ним в салоне пассажир скончался на месте, сообщает местный УГИБДД.

Днем 6 июня 20-летний парень и его 22-летний знакомый ехали по дороге «Гуково — МАПП Гуково» в направлении одноименного города. В какой-то момент водитель Hyundai Accent не справился с управлением транспортного средства и автомобиль съехал с проезжей части, а затем врезался в дерево. В результате ДТП пассажир погиб. Сидевший за рулем молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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