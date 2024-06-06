В Ростовской области вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков

Подобная ситуация также фиксировалась в 2023 году при сравнении с 2022 годом, однако в мае 2024 года по всей России продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая 2023 года в четыре и три раза в штуках соответственно.



В Ростовской области спрос на камеры и датчики движения в мае увеличился на 57% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, с начала года средняя цена снизилась на 2% — до 3078 рублей.



«Рост продаж в мае, по нашему мнению, связан с желанием ростовчан обезопасить жилье в сезон летних отпусков. При этом наблюдается высокий спрос на камеры с искусственным интеллектом с функцией распознавания лиц. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.