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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Ростовской области вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков

В Ростовской области вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков

6 июня 2024, 12:33
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксировали интерес к камерам видеонаблюдения и датчикам движения. Самый высокий спрос на системы безопасности с начала 2024 года среди ростовчан пришелся на май. К таким выводам пришли аналитики МТС.

Подобная ситуация также фиксировалась в 2023 году при сравнении с 2022 годом, однако в мае 2024 года по всей России продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая 2023 года в четыре и три раза в штуках соответственно.

В Ростовской области спрос на камеры и датчики движения в мае увеличился на 57% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, с начала года средняя цена снизилась на 2% — до 3078 рублей.

«Рост продаж в мае, по нашему мнению, связан с желанием ростовчан обезопасить жилье в сезон летних отпусков. При этом наблюдается высокий спрос на камеры с искусственным интеллектом с функцией распознавания лиц. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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