Вильфанд предупредил об экстремально жарком июне на Дону из-за Эль-Ниньо

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Метеоролог рассказал, что аномальная жара связана с Эль-Ниньо. Явление началось еще год назад, но сохраняет сильное воздействие до сих пор. Природный феномен заключается в чрезмерном повышении температуры воды в центре Тихого океана. Это тепло распространяется на весь земной шар.
«Особенно высокая температура прогнозируется на юге: в Ростовской области, в Краснодарском крае и в Крыму», — заявил Роман Вильфанд.
Так, в конце этой и начале следующей недели в Ростовской области ожидается в среднем от +32 до +36 градусов.
Вильфанд отметил, что после Эль-Ниньо наступит обратный процесс Ла-Ниньо. В этот период температура воды в Тихом океане значительно падает, что также отразится на погоде. Снижение на 60–70% ожидается с июля по сентябрь 2024 года.
Ранее Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове.