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Published Сегодня, 16:48

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Вильфанд предупредил об экстремально жарком лете на Дону из-за Эль-Ниньо

Вильфанд предупредил об экстремально жарком июне на Дону из-за Эль-Ниньо

6 июня 2024, 16:48
Фото: 1MI
Вильфанд предупредил об экстремально жарком лете на Дону из-за Эль-Ниньо
Лето 2024 в Ростовской области будет особенно жарким. Экстремальные погодные условия связаны с природным явлением Эль-Ниньо, сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая в МИА «Россия сегодня».

Метеоролог рассказал, что аномальная жара связана с Эль-Ниньо. Явление началось еще год назад, но сохраняет сильное воздействие до сих пор. Природный феномен заключается в чрезмерном повышении температуры воды в центре Тихого океана. Это тепло распространяется на весь земной шар.

«Особенно высокая температура прогнозируется на юге: в Ростовской области, в Краснодарском крае и в Крыму», — заявил Роман Вильфанд.

Так, в конце этой и начале следующей недели в Ростовской области ожидается в среднем от +32 до +36 градусов.

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Вильфанд отметил, что после Эль-Ниньо наступит обратный процесс Ла-Ниньо. В этот период температура воды в Тихом океане значительно падает, что также отразится на погоде. Снижение на 60–70% ожидается с июля по сентябрь 2024 года.

Ранее Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове.

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