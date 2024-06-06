Вильфанд предупредил об экстремально жарком июне на Дону из-за Эль-Ниньо

Метеоролог рассказал, что аномальная жара связана с Эль-Ниньо. Явление началось еще год назад, но сохраняет сильное воздействие до сих пор. Природный феномен заключается в чрезмерном повышении температуры воды в центре Тихого океана. Это тепло распространяется на весь земной шар.