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Выставку «Россия» посетили более 15 млн человек

Выставку «Россия» посетили более 15 млн человек

6 июня 2024, 06:36
Фото: Сергей Баранов / Пресс-служба Выставки «Россия»
Выставку «Россия» посетили более 15 млн человек
В Москве насчитали более 15 миллионов посетителей выставки «Россия» с момента ее открытия, рассказали организаторы.

Для гостей подготовили экспозиции из 89 регионов России. Выставку организовали на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля.

В феврале она преодолела рубеж в пять миллионов посетителей. В этот день приехал Алексей Максимов вместе семьей из города Волжский. Они получили в подарок поездку по маршруту «Энергия Ладоги».

В апреле выставку посетил десятимиллионный посетитель, Константин Панфилов из Ярославля, прибывший в Москву вместе с супругой Екатериной. Им также решили подарить путешествие, для этого выбрали город Мурманск.

В мае выставку посетил восьмилетний житель Камчатки, который стал 14-миллионным гостем. Ему передали сертификат на семейное путешествие в Тобольск.

Теперь количество посетителей превысило 15 миллионов. Эту черту пересекла Наталия Корнеева из Ялты. В качестве подарка подготовили путешествие в Северную Осетию.

Наталия Корнеева рассказала, что они приехали из Ялты, чтобы увидеть столицу и впервые посетили выставку. Несмотря на то, что они пока мало всего посмотрели, они уже впечатлены.

В рамках поездки предусмотрены экскурсии, посещение музея и различные мастер-классы. Длительность поездки составит шесть дней.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Москва#Выставка
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