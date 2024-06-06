Выставку «Россия» посетили более 15 млн человек

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Для гостей подготовили экспозиции из 89 регионов России. Выставку организовали на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля.
В феврале она преодолела рубеж в пять миллионов посетителей. В этот день приехал Алексей Максимов вместе семьей из города Волжский. Они получили в подарок поездку по маршруту «Энергия Ладоги».
В апреле выставку посетил десятимиллионный посетитель, Константин Панфилов из Ярославля, прибывший в Москву вместе с супругой Екатериной. Им также решили подарить путешествие, для этого выбрали город Мурманск.
В мае выставку посетил восьмилетний житель Камчатки, который стал 14-миллионным гостем. Ему передали сертификат на семейное путешествие в Тобольск.
Теперь количество посетителей превысило 15 миллионов. Эту черту пересекла Наталия Корнеева из Ялты. В качестве подарка подготовили путешествие в Северную Осетию.
Наталия Корнеева рассказала, что они приехали из Ялты, чтобы увидеть столицу и впервые посетили выставку. Несмотря на то, что они пока мало всего посмотрели, они уже впечатлены.
В рамках поездки предусмотрены экскурсии, посещение музея и различные мастер-классы. Длительность поездки составит шесть дней.