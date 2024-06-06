Замглавы Югры Азат Ислаев проверил готовность к сдаче больницы в Нижневартовске

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Вместе с ним в Нижневартовск приехали: вице-губернатор Югры Ольга Литова, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, депутат думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев. Об этом пишет muksun.fm.
Экскурсию для делегации по блоку «А» провел главный врач НОКБ Алексей Сатинов. Присутствующие лично осмотрели операционные, оборудованные самым современным оборудованием, палаты отделения реабилитации, актовый зал для научных конференций и другие помещения. Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы в данном корпусе практически завершены и специалисты заняты работой с исполнительной документацией.
По словам Азата Ислаева, через полтора месяца будут полностью завершены строительно-монтажные работы, а также будут устранены замечания службы жилищно-строительного надзора. Помимо этого, необходимо привести исполнительную документацию в соответствие с проектными решениями. Объем документов колоссальный, больше 190 томов. В дальнейшем медики приступят к процессу лицензирования.
Как отметила вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая в правительстве региона жилстройнадзор, динамика ввода больницы за последние два месяца явно положительная.
«Строительную готовность объекта подтверждаю! То, что достаточно новая команда Азата Файзулхаковича Ислаева всё завершит, у меня никогда сомнений не было. Но, если бы процесс строительства был более открытым, вопросов и сомнений и у жителей было бы меньше», — поделился мнением Зиновьев.
Ранее стало известно, что в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что окружная больница в Нижневартовске, сроки сдачи которой много раз откладывались, будет сдана в эксплуатацию этим летом.
Обращаясь к журналистам окружных СМИ, Ольга Литова попросила их корректно доносить информацию, поскольку в настоящее время речь идет об окончании длительного процесса передачи в эксплуатацию корпусов, а не о завершении строительства больницы. Частично она не только построена, но и успешно обслуживает жителей, подчеркнула Литова.