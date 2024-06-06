Замглавы Югры Азат Ислаев проверил готовность к сдаче больницы в Нижневартовске

«Строительную готовность объекта подтверждаю! То, что достаточно новая команда Азата Файзулхаковича Ислаева всё завершит, у меня никогда сомнений не было. Но, если бы процесс строительства был более открытым, вопросов и сомнений и у жителей было бы меньше», — поделился мнением Зиновьев.