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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Донской регион атакуют БПЛА и аномальная жара, побившая рекорд 103-летней давности

Жители Ростовской области пережили день адского пекла и ночь атаки украинских дронов

6 июня 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
Донской регион атакуют БПЛА и аномальная жара, побившая рекорд 103-летней давности
Над Ростовской областью уничтожили украинскую ракету «Нептун», тем временем киевский режим атаковал нефтезавод в Новошахтинске беспилотниками, а в Ростове побили температурный рекорд 103-летней давности.

Ракета «Нептун»

В небе над Ростовской области система ПВО ликвидировала вражескую ракету, сообщили в Минобороны РФ.

Над южным регионом впервые с начала СВО зафиксировали и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун». Помимо этого системы ПВО сбили 13 беспилотников над Республикой Крым.

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Ночной пожар

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост о сильном пожаре в Новошахтинске после того, как киевский режим атаковал местный НПЗ беспилотниками.

Возгорание произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Спасатели ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров. Его тушением занималось свыше 120 сотрудников МЧС и 15 специализированных машин. Сразу огонь победить не удалось, так как произошла повторная атака. Пожарным пришлось перейти в безопасное место. После того, как опасность миновала, они продолжили работы. Погибших и пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост о сильном пожаре в НовошахтинскеГубернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост о сильном пожаре в Новошахтинске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост о сильном пожаре в Новошахтинске
Фото: ТГ-канал bazabazon
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Температурный рекорд

В Ростове зафиксировали рекордную жару. Такого знойного лета не было с 1921 года

Так, в донской столице в среду, 5 июня температура воздуха достигла +35,3 градуса Цельсия. Это почти на один градус выше, чем прошлый рекорд. Его установили 103 года назад.

Также рекорды были установлены в других регионах страны. Например, в Краснодаре жара побила показатели 1966 года.

В ближайшие дни погода будет теплая, но более комфортная. Синоптики прогнозируют облачность, которая поможет перенести небывалую духоту. Уже 6 июня температура понизится до +32 градусов.

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