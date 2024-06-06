Жители Ростовской области пережили день адского пекла и ночь атаки украинских дронов

Возгорание произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Спасатели ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров. Его тушением занималось свыше 120 сотрудников МЧС и 15 специализированных машин. Сразу огонь победить не удалось, так как произошла повторная атака. Пожарным пришлось перейти в безопасное место. После того, как опасность миновала, они продолжили работы. Погибших и пострадавших нет.