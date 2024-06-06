Жители Ростовской области пережили день адского пекла и ночь атаки украинских дронов

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В небе над Ростовской области система ПВО ликвидировала вражескую ракету, сообщили в Минобороны РФ.
Над южным регионом впервые с начала СВО зафиксировали и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун». Помимо этого системы ПВО сбили 13 беспилотников над Республикой Крым.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост о сильном пожаре в Новошахтинске после того, как киевский режим атаковал местный НПЗ беспилотниками.
Возгорание произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Спасатели ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров. Его тушением занималось свыше 120 сотрудников МЧС и 15 специализированных машин. Сразу огонь победить не удалось, так как произошла повторная атака. Пожарным пришлось перейти в безопасное место. После того, как опасность миновала, они продолжили работы. Погибших и пострадавших нет.
В Ростове зафиксировали рекордную жару. Такого знойного лета не было с 1921 года
Так, в донской столице в среду, 5 июня температура воздуха достигла +35,3 градуса Цельсия. Это почти на один градус выше, чем прошлый рекорд. Его установили 103 года назад.
Также рекорды были установлены в других регионах страны. Например, в Краснодаре жара побила показатели 1966 года.
В ближайшие дни погода будет теплая, но более комфортная. Синоптики прогнозируют облачность, которая поможет перенести небывалую духоту. Уже 6 июня температура понизится до +32 градусов.