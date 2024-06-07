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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии

Агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии

7 июня 2024, 15:15
Фото: Unsplash
Агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии
Напомним, 6 июня стало известно о том, что полчища саранчи движутся со стороны Калмыкии в направлении Ростовской области. Ростовский агроном Михаил Жарунов отмечает, что бороться со взрослой и свободно перемещающейся саранчой сложно, но возможно.

По его словам, взрослую саранчу можно устранить инсектицидами, распыляемыми специальными самолетами. «Это дорого, но довольно эффективно. Еще эффективнее подобным образом устранять яйца саранчи или нелетающий молодняк. Они сконцентрированы на необширной территории и ресурса тратится меньше», — объясняет агроном.

Михаил Жарунов отмечает, что издавна взрослых особей отпугивали шумом: земледельцы выходили на поля с колоколами или били в другие металлические предметы. Саранча не переносит громких резонирующих звуков.

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«Сейчас этим способом тоже пользуются, только при помощи специальных устройств-отпугивателей. Они настроены так, чтобы через каждый определенный промежуток времени или постоянно издавать звуки на тех частотах, которых не выносит саранча», — рассказывает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что пыльные бури и полчища саранчи может занести ветер в Ростовскую область.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Саранча в Ростове#Саранча
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