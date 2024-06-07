Агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По его словам, взрослую саранчу можно устранить инсектицидами, распыляемыми специальными самолетами. «Это дорого, но довольно эффективно. Еще эффективнее подобным образом устранять яйца саранчи или нелетающий молодняк. Они сконцентрированы на необширной территории и ресурса тратится меньше», — объясняет агроном.
Михаил Жарунов отмечает, что издавна взрослых особей отпугивали шумом: земледельцы выходили на поля с колоколами или били в другие металлические предметы. Саранча не переносит громких резонирующих звуков.
«Сейчас этим способом тоже пользуются, только при помощи специальных устройств-отпугивателей. Они настроены так, чтобы через каждый определенный промежуток времени или постоянно издавать звуки на тех частотах, которых не выносит саранча», — рассказывает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что пыльные бури и полчища саранчи может занести ветер в Ростовскую область.