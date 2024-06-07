Агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии

«Сейчас этим способом тоже пользуются, только при помощи специальных устройств-отпугивателей. Они настроены так, чтобы через каждый определенный промежуток времени или постоянно издавать звуки на тех частотах, которых не выносит саранча», — рассказывает эксперт.