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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Александр Ищенко: Главным событием форума стало выступление Президента страны

Александр Ищенко: Главным событием форума стало выступление Президента страны

7 июня 2024, 19:05
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО
27-й Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня. В его работе принимают участие представители различных ветвей власти из большинства регионов нашей страны. Принимает активное участие и председатель донского парламента Александр Ищенко.

По словам спикера, главным событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Президента нашей страны Владимира Путина.

— Глава государства сделал ряд важнейших заявлений, которые подчеркивают, что результаты экономики должны прежде всего улучшать жизнь людей. Доходы российских семей и заработные платы обязательно должны расти опережающими темпами. Объявлены новые возможности льготной ипотеки для семей с детьми, которые призваны улучшить ситуацию с жильём в малых городах. Президент отметил, что, несмотря на ограничения, РФ остается ключевым экономическим игроком мировых экономических связей и наращивает объёмы торговли с дружественными странами, — делится Александр Ищенко.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области добавил, что президент обозначил еще одну важную задачу — раскрытие потенциала развития регионов.

 — Глава государства отметил, что для решения этой задачи необходим перенос в регионы головных офисов многих крупных предприятий, а также увеличение бюджетных кредитов, включая списание их большей части при условии направления средств на дальнейшие инвестиции внутреннего развития. Президент РФ предложил и новые подходы для регионов по возвращению в дело бесхозных и брошенных земельных участков, а также по приведению в надлежащий вид объектов культурного наследия и созданию современной туристической инфраструктуры, — подчеркнул спикер донского парламента.

Александр Ищенко уверен, что большинство из вышеуказанных предложений имеют важное значение и для нашего региона.

— Ранее Законодательное Собрание Ростовской области обращалось на федеральный уровень со многими вопросами, которые получили федеральную поддержку. Сегодня президент в своем выступлении сказал, что в будущем году будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, а также будет продолжена реализация национального проекта «Производительность труда», от которого явную выгоду получают многие предприятия Ростовской области, — сказал Александр Ищенко.

#Светлана Павлова
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