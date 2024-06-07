Александр Ищенко: Главным событием форума стало выступление Президента страны

— Глава государства отметил, что для решения этой задачи необходим перенос в регионы головных офисов многих крупных предприятий, а также увеличение бюджетных кредитов, включая списание их большей части при условии направления средств на дальнейшие инвестиции внутреннего развития. Президент РФ предложил и новые подходы для регионов по возвращению в дело бесхозных и брошенных земельных участков, а также по приведению в надлежащий вид объектов культурного наследия и созданию современной туристической инфраструктуры, — подчеркнул спикер донского парламента.