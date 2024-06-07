Александр Ищенко: Главным событием форума стало выступление Президента страны

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
По словам спикера, главным событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Президента нашей страны Владимира Путина.
— Глава государства сделал ряд важнейших заявлений, которые подчеркивают, что результаты экономики должны прежде всего улучшать жизнь людей. Доходы российских семей и заработные платы обязательно должны расти опережающими темпами. Объявлены новые возможности льготной ипотеки для семей с детьми, которые призваны улучшить ситуацию с жильём в малых городах. Президент отметил, что, несмотря на ограничения, РФ остается ключевым экономическим игроком мировых экономических связей и наращивает объёмы торговли с дружественными странами, — делится Александр Ищенко.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области добавил, что президент обозначил еще одну важную задачу — раскрытие потенциала развития регионов.
— Глава государства отметил, что для решения этой задачи необходим перенос в регионы головных офисов многих крупных предприятий, а также увеличение бюджетных кредитов, включая списание их большей части при условии направления средств на дальнейшие инвестиции внутреннего развития. Президент РФ предложил и новые подходы для регионов по возвращению в дело бесхозных и брошенных земельных участков, а также по приведению в надлежащий вид объектов культурного наследия и созданию современной туристической инфраструктуры, — подчеркнул спикер донского парламента.
Александр Ищенко уверен, что большинство из вышеуказанных предложений имеют важное значение и для нашего региона.
— Ранее Законодательное Собрание Ростовской области обращалось на федеральный уровень со многими вопросами, которые получили федеральную поддержку. Сегодня президент в своем выступлении сказал, что в будущем году будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, а также будет продолжена реализация национального проекта «Производительность труда», от которого явную выгоду получают многие предприятия Ростовской области, — сказал Александр Ищенко.