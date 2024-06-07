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Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня

7 июня 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
В небе над Ростовской областью удалось уничтожить беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Для этого использовали дрон самолетного типа.

О каких-либо разрушениях или раненых информации не было.

Всего же в течение ночи в стране системы ПВО уничтожили несколько дронов. В том числе шесть над Краснодарским краем.

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Добавим, что в ночь на 6 июня дроны атаковали предприятие в Ростовской области и спровоцировали пожар. Его потушили, никто при этом не пострадал.

До этого военные сбили вражеские беспилотники у границы с регионом.

Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Минобороны РФ#Происшествия
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