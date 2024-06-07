Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
По информации министерства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Для этого использовали дрон самолетного типа.
О каких-либо разрушениях или раненых информации не было.
Всего же в течение ночи в стране системы ПВО уничтожили несколько дронов. В том числе шесть над Краснодарским краем.
Добавим, что в ночь на 6 июня дроны атаковали предприятие в Ростовской области и спровоцировали пожар. Его потушили, никто при этом не пострадал.
До этого военные сбили вражеские беспилотники у границы с регионом.
Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в области.