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Updated Сегодня, 08:16

Более 30 АЗС появятся в Южном регионе России от международного бренда Teboil

Более 30 АЗС появятся в Южном регионе России от международного бренда Teboil

7 июня 2024, 08:14
Фото: Teboil
Реклама. ООО «Тебойл Рус», ИНН 7743792870 erid: . erid: 2VfnxxPaJ32
В мае 2024 года в Ростове-на-Дону и Ростовской области открылись первые АЗС международного бренда Teboil, которые постепенно заменят АЗС англо-голландского бренда.

Команда бренда продолжает управлять сетью с фокусом на высокое качество топлива и международные стандарты обслуживания. Осуществляется регулярный многоступенчатый контроль качества топлива — от нефтебазы до резервуаров на АЗС, а в уютном Teboil Café посетителей всегда ждет ароматный кофе, сочные аппетитные хот-доги и свежая выпечка. В магазинах на АЗС Teboil всегда представлен широкий ассортимент сопутствующих товаров, включая оригинальные моторные масла Teboil и автохимию под собственной торговой маркой.

Фото: Teboil

Процесс ребрендинга в компании проходит без закрытия АЗС, а значит все станции продолжают работать в обычном режиме.

Уже в начале предстоящего летнего сезона планируется открытие 33 АЗС Teboil в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сеть автозаправочных станций Teboil будет доступна как внутри городов, так и за их пределами, включая трассы популярных маршрутов к морскому побережью.

Также в ближайшее время автолюбители Ростова-на-Дону, Ростовской области и Краснодара смогут воспользоваться программой лояльности Teboil, благодаря которой оплатить топливо или любые другие покупки на всех АЗС Teboil в России можно будет накопленными баллами.

Генеральный директор ООО «Тебойл Рус» Виталий Маслов уверен, что развитие бренда на юге нашей страны более чем перспективно.

— Во многих регионах России водители уже выбирают АЗС Teboil, отмечая удобство и комфорт, которые предлагают наши заправочные станции. Уверен, что благодаря опытной и профессиональной команде, а также качественному топливу и сервису, мы сможем удовлетворить потребности даже самых взыскательных клиентов, — добавляет Виталий Маслов.

Фото: Teboil

Напомним, что Teboil — это премиальный международный бренд, представляющий в России сеть автозаправочных станций и широкий ассортимент смазочных материалов для легкового и коммерческого транспорта, а также индустриального оборудования

В настоящее время Teboil активно развивается, сеть АЗС компании представлена более чем 340 АЗС в 29 регионах РФ.

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