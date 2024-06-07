Более 30 АЗС появятся в Южном регионе России от международного бренда Teboil

Команда бренда продолжает управлять сетью с фокусом на высокое качество топлива и международные стандарты обслуживания. Осуществляется регулярный многоступенчатый контроль качества топлива — от нефтебазы до резервуаров на АЗС, а в уютном Teboil Café посетителей всегда ждет ароматный кофе, сочные аппетитные хот-доги и свежая выпечка. В магазинах на АЗС Teboil всегда представлен широкий ассортимент сопутствующих товаров, включая оригинальные моторные масла Teboil и автохимию под собственной торговой маркой.