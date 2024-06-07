Движение парализовало между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Водители рассказали, что на этой дороге днем в пятницу, 7 июня, произошла серьезная авария. На месте уже находятся медики.
«На месте реанимация, в легковушке, судя по всему, труп. Огромная пробка в обе стороны», — пишут водители.
Согласно данным онлайн-карт, сейчас длина затора превышает 11 километров. При этом проблемы с проездом есть в обе стороны.
Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом.
До этого в Ростове-на-Дону автомобиль на скорости сбил девушку на самокате.