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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Движение почти парализовано между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП

Движение парализовало между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП

7 июня 2024, 12:58
Фото: Unsplash
Движение почти парализовано между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП
На дороге между Ростовом-на-Дону и Таганрогом появились серьезные заторы из-за автоаварии, сообщили очевидцы в соцсетях.

Водители рассказали, что на этой дороге днем в пятницу, 7 июня, произошла серьезная авария. На месте уже находятся медики.

«На месте реанимация, в легковушке, судя по всему, труп. Огромная пробка в обе стороны», — пишут водители.

Движение почти парализовано между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТПДвижение почти парализовано между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП
Движение почти парализовано между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП
Фото: Яндкекс.Карты
В Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом
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Движение почти парализовано между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП
Видео: ТГ «Ростов Главный»

Согласно данным онлайн-карт, сейчас длина затора превышает 11 километров. При этом проблемы с проездом есть в обе стороны.

Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом.

До этого в Ростове-на-Дону автомобиль на скорости сбил девушку на самокате.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Таганрог#Ростов#Происшествия
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