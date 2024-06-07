Губернатор Голубев назвал напряженной обстановку на Дону из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Он рассказал РИА «Новости», что сейчас ситуация стабильная, но напряженная. Только с начала 2024 года Украина совершила 130 попыток атак своими беспилотниками.
Кроме того, было зафиксировано шесть попыток ракетных ударов. Все поступающие угрозы отражают системы ПВО.
Добавим, что в ночь на пятницу, 7 июня, над Ростовской областью сбили беспилотник самолетного типа. Произошедшее Минобороны назвало попыткой киевского режима совершить террористическую атаку.
До этого военным удалось справиться с ночной атакой двух дронов в области 2 мая.
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