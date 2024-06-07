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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Губернатор Голубев назвал напряженной обстановку на Дону из-за так ВСУ

Губернатор Голубев назвал напряженной обстановку на Дону из-за атак ВСУ

7 июня 2024, 06:58
Фото: Минобороны РФ
Губернатор Голубев назвал напряженной обстановку на Дону из-за так ВСУ
В Ростовской области сохраняется напряженной ситуация, следует из заявления губернатора Василия Голубева.

Он рассказал РИА «Новости», что сейчас ситуация стабильная, но напряженная. Только с начала 2024 года Украина совершила 130 попыток атак своими беспилотниками.

Кроме того, было зафиксировано шесть попыток ракетных ударов. Все поступающие угрозы отражают системы ПВО.

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня
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Добавим, что в ночь на пятницу, 7 июня, над Ростовской областью сбили беспилотник самолетного типа. Произошедшее Минобороны назвало попыткой киевского режима совершить террористическую атаку.

До этого военным удалось справиться с ночной атакой двух дронов в области 2 мая.

Читайте также о том, как власти региона сделали заявление после появившейся информации о звуках, которые похожи на взрывы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Губернатор#Беспилотники
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