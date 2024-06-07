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Published Сегодня, 17:18

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Новый стрит-арт объект появился в Ростове-на-Дону

Художница Лида Железняк создала новый стрит-арт в Ростове-на-Дону

7 июня 2024, 17:18
Фото: 1MI
Новый стрит-арт объект появился в Ростове-на-Дону
Ростовская художника Лида Железняк украсила стену дома на Кировском переулке. Подробнее о своей работе девушка рассказала в своем телеграм-канале.

5 июня в Ростове-на-Дону появился новый стрит-арт. Автором работы является местная художница Лида Железняк. Девушка исписала стену дома в переулке Кировском, 47.

На стрит-арте изображен портрет девушки в средневековом стиле. При этом она держит современный стаканчик с кофе в руке. К слову, проект выполнен для кофейни. На роспись ушло 2,5 часа.

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«Это очень сильно меня поддерживает», — поделилась Лида Железняк в социальной сети.

Ранее краевед рассказал о жизни известного ростовского писателя Николая Егорова.

До этого знаки навигации с аудиогидом установили на улицах Таганрога.

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