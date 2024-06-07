Художница Лида Железняк создала новый стрит-арт в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
5 июня в Ростове-на-Дону появился новый стрит-арт. Автором работы является местная художница Лида Железняк. Девушка исписала стену дома в переулке Кировском, 47.
На стрит-арте изображен портрет девушки в средневековом стиле. При этом она держит современный стаканчик с кофе в руке. К слову, проект выполнен для кофейни. На роспись ушло 2,5 часа.
«Это очень сильно меня поддерживает», — поделилась Лида Железняк в социальной сети.
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