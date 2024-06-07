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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Инверсионные следы в небе увидели жители Ростовской области

Инверсионные следы в небе увидели жители Ростовской области

7 июня 2024, 08:32
Фото: Минобороны РФ
Инверсионные следы в небе увидели жители Ростовской области
Жители Ростовской области услышали громкие звуки и заметили в небе необычные следы, сообщили они в соцсетях.

В частности, жители Каменска-Шахтинского рассказали, что услышали звуки, похожие на взрывы. Некоторые предположили, что это сработала система ПВО.

«Сначала гул, потом бабахнуло и вдалеке появился дым», — заявили местные жители. Также они сообщили о появившихся в небе инверсионных следах.

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Кроме того, горожане рассказали, что им стало страшно из-за случившегося.

Между тем, губернатор Василий Голубев рассказал, что около 11 часов силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. Ее удалось успешно отразить.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в этом году регион пытались 130 раз атаковать беспилотниками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#ПВО#Инверсионные следы
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