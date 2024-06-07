Инверсионные следы в небе увидели жители Ростовской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В частности, жители Каменска-Шахтинского рассказали, что услышали звуки, похожие на взрывы. Некоторые предположили, что это сработала система ПВО.
«Сначала гул, потом бабахнуло и вдалеке появился дым», — заявили местные жители. Также они сообщили о появившихся в небе инверсионных следах.
Кроме того, горожане рассказали, что им стало страшно из-за случившегося.
Между тем, губернатор Василий Голубев рассказал, что около 11 часов силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. Ее удалось успешно отразить.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в этом году регион пытались 130 раз атаковать беспилотниками.