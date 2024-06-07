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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами

Киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами

7 июня 2024, 07:25
Фото: Минобороны РФ
Киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами
Ростовскую область в этом году шесть раз пытались атаковать ракетами, сообщил губернатор Василий Голубев.

В интервью РИА «Новости» он рассказал, что также зафиксировали 130 попыток ударов беспилотниками. Со всеми угрозами справляются системы ПВО.

По словам губернатора, ситуация в Ростовской области сохраняется стабильной, но вместе с этим является напряженной.

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня
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Ранее власти неоднократно говорили о попытках Украины нанести удары по донскому региону. Так беспилотники атаковали завод, что спровоцировало крупный пожар.

Кроме того, системы ПВО смогли ликвидировать ракету «Нептун» над территорией области.

Также появилась информация, что жителей в регионе больше всего тревожат беспилотники и отключения воды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Происшествия#Атаки ракетами
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