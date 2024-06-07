Киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В интервью РИА «Новости» он рассказал, что также зафиксировали 130 попыток ударов беспилотниками. Со всеми угрозами справляются системы ПВО.
По словам губернатора, ситуация в Ростовской области сохраняется стабильной, но вместе с этим является напряженной.
Ранее власти неоднократно говорили о попытках Украины нанести удары по донскому региону. Так беспилотники атаковали завод, что спровоцировало крупный пожар.
Кроме того, системы ПВО смогли ликвидировать ракету «Нептун» над территорией области.
Также появилась информация, что жителей в регионе больше всего тревожат беспилотники и отключения воды.