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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Климатолог Иошпа рассказал, когда отступит жара в Ростовской области

Климатолог Иошпа рассказал, когда отступит жара в Ростовской области

7 июня 2024, 14:55
Фото: Unsplash
Климатолог Иошпа рассказал, когда отступит жара в Ростовской области
Последние недели жители Ростовской области живут под испепеляющим солнцем и в невыносимой жаре. Стало известно, когда аномально высокая температура пойдет на спад. Об этом сообщил «АиФ-Ростов» климатолог Александр Иошпа.

Климатолог отметил, что причиной знойной погоды в июне является субтропический антициклон. Пока он воздействует на Ростовскую область, здесь будет сохраняться жара до +36 градусов. Так, максимально воздух прогреется к 12 июня.

В 10-х числах июня на смену антициклону придёт интенсивная воздушная масса, которая принесет осадки и собьет температуру.

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Однако искусственный интеллект спрогнозировал, что жара так просто не уйдет. Если в конце июня и в июле температура будет держаться в пределах нормы, то в августе ожидается на два градуса выше.

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