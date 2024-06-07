Климатолог Иошпа рассказал, когда отступит жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Климатолог отметил, что причиной знойной погоды в июне является субтропический антициклон. Пока он воздействует на Ростовскую область, здесь будет сохраняться жара до +36 градусов. Так, максимально воздух прогреется к 12 июня.
В 10-х числах июня на смену антициклону придёт интенсивная воздушная масса, которая принесет осадки и собьет температуру.
Однако искусственный интеллект спрогнозировал, что жара так просто не уйдет. Если в конце июня и в июле температура будет держаться в пределах нормы, то в августе ожидается на два градуса выше.
Ранее Вильфанд предупредил об экстремально жарком июне на Дону из-за Эль-Ниньо.