Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
12 июня по всей стране будут отмечать День России. В честь праздника улицы Ростова-на-Дону украсят наружными панно и видеоэкранами. Так, на гигантских конструкциях типа «Супер-сайт» установят три тканевых полотна, на сооружениях типа «Биг-борд» разместят 20 торжественный картин, а также 15 панно разместят на «Сити-Бордах».
Помимо этого жители и гости города смогут увидеть праздничные заставки, которые будут крутить на 68 видеоэкранах по всему городу.
Ранее RostovGazeta рассказала, как весело провести эти выходные в Ростове-на-Дону. Жителей города ждет концерт Anna Asti, «Лебединое озеро» и многое другое.