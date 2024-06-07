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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Ко Дню России в Ростове-на-Дону установят более 35 панно и 65 видеоэкранов

Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов

7 июня 2024, 14:12
Фото: rostov-gorod.ru
Ко Дню России в Ростове-на-Дону установят более 35 панно и 65 видеоэкранов
Донскую столицу во всю готовят к празднованию Дня России. Для оформления используют более 35 панно и 65 видеоэкранов, сообщил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

12 июня по всей стране будут отмечать День России. В честь праздника улицы Ростова-на-Дону украсят наружными панно и видеоэкранами. Так, на гигантских конструкциях типа «Супер-сайт» установят три тканевых полотна, на сооружениях типа «Биг-борд» разместят 20 торжественный картин, а также 15 панно разместят на «Сити-Бордах».

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Помимо этого жители и гости города смогут увидеть праздничные заставки, которые будут крутить на 68 видеоэкранах по всему городу.

Ранее RostovGazeta рассказала, как весело провести эти выходные в Ростове-на-Дону. Жителей города ждет концерт Anna Asti, «Лебединое озеро» и многое другое.

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