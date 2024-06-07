Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов

12 июня по всей стране будут отмечать День России. В честь праздника улицы Ростова-на-Дону украсят наружными панно и видеоэкранами. Так, на гигантских конструкциях типа «Супер-сайт» установят три тканевых полотна, на сооружениях типа «Биг-борд» разместят 20 торжественный картин, а также 15 панно разместят на «Сити-Бордах».