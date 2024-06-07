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В Ростовской области водитель из-за плохого самочувствия попал под колеса грузовика

Молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем

7 июня 2024, 17:17
В Ростовской области водитель из-за плохого самочувствия попал под колеса грузовика
На трассе «Новороссия» в Ростовской области водитель вылетел на встречку под колеса грузовику. Виновник ДТП скончался на месте, сообщает областной УГИБДД.

Днем 7 июня на 40-м километре трассы «Новороссия» произошло ДТП. По предварительным данным, на дороге от Ростова в Таганрог 35-летняя водитель Hyundai Solaris резко почувствовала себя плохо и потеряла контроль над ситуаций. Она выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль Foton Auman. Иномарка угодила под колеса тягача с прицепом. От удара ее откинуло на обочину.

В Ростовской области водитель из-за плохого самочувствия попал под колеса грузовикаВ Ростовской области водитель из-за плохого самочувствия попал под колеса грузовика
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55-летний водитель грузовика отделался травмами и был доставлен в больницу. А вот водитель легковушки скончалась до приезда скорой помощи.

Сотрудники УГИБДД напоминают, что не стоит садиться за руль при плохом самочувствии.

Ранее стало известно, что еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Автомобиль#ГИБДД#Смертельное ДТП#Грузовик#Трасса#Самочувствие#Происшествия
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