Молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем

Днем 7 июня на 40-м километре трассы «Новороссия» произошло ДТП. По предварительным данным, на дороге от Ростова в Таганрог 35-летняя водитель Hyundai Solaris резко почувствовала себя плохо и потеряла контроль над ситуаций. Она выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль Foton Auman. Иномарка угодила под колеса тягача с прицепом. От удара ее откинуло на обочину.