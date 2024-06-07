Молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Днем 7 июня на 40-м километре трассы «Новороссия» произошло ДТП. По предварительным данным, на дороге от Ростова в Таганрог 35-летняя водитель Hyundai Solaris резко почувствовала себя плохо и потеряла контроль над ситуаций. Она выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль Foton Auman. Иномарка угодила под колеса тягача с прицепом. От удара ее откинуло на обочину.
55-летний водитель грузовика отделался травмами и был доставлен в больницу. А вот водитель легковушки скончалась до приезда скорой помощи.
Сотрудники УГИБДД напоминают, что не стоит садиться за руль при плохом самочувствии.
Ранее стало известно, что еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области.