На концерт Anna Asti или «Лебединое озеро»: куда сходить в Ростове 8 и 9 июня

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Пожалуй, главным событием грядущих выходных станет концерт певицы Anna Asti 9 июня (16+). Выступать «царица» поп-сцены будет в ростовском клубе Embargo. Билетов на концерт практически не осталось, так что стоит поторопиться.
Также в Ростов с концертом приедет хип-хоп исполнитель Антоха МС (16+). Он выступит 8 июня в рамках фестиваля Roof Live. Артист привезет в Ростов новый альбом «Шик мола», а также старые любимые хиты.
Любители классики могут посетить 8 июня выступление Оркестра имени Назаретова в ростовской филармонии (12+). Программа концерта посвящена 125-летию со дня рождения одного из самых известных джазовых музыкантов XX века Дюка Эллингтона. Оркестр исполнит джазовую классику: Caravan, Sophisticated Lady и другие.
В джаз-клубе «Эссе» 8 июня запланировал концерт P.S.Jazz Quartet (6+). P.S.Jazz Quartet — творческий союз саксофониста Евгения Соколовского и джазового пианиста Виктора Поначевного. В программе вечера — нестареющие джазовые хиты, авторские композиции и современная джазовая музыка.
8 июня в Музыкальном театре Ростове представят балет «Лебединое озеро» (6+). Постановка получила массу восторженных отзывов от зрителей и критиков. Цены на балет нельзя назвать демократичными, но билетов на него практически не осталось. «Лебединое озеро» считается классикой академического балетного искусства. Балет был создан более 140 лет назад и до сих пор считается национальным достоянием.
В Молодежном театре 8 июня поставят комедию «Свадьба Кречинского» (16+). Спектакль поставлен по одноименной сатирической комедии Александра Сухово-Кобылина. В Молодежном театре по-новому прочесть эту пьесу решился драматург и режиссер Дамир Салимзянов.
Также в Молодежном театре 8 июня можно посмотреть детский спектакль «Вкусная история о Девочке и Великане» (0+). Постановка представляет собой русско-французский проект. Режиссером спектакля является французский режиссер, актриса Луиз Левек. Роли же во «Вкусной истории» исполняют артисты ростовского Молодежного театра. Формат спектакля также уникален для Ростова. Впервые дети и их родители станут непосредственными участниками спектакля. Каждому ребёнку артисты уделят внимание и вовлекут в действие.
Юных зрителей в Ростове ждут премьеры мультиков. В кинотеатрах города покажут приключенческое фэнтези «Последний дракон» (6+). Сюжет мультика рассказывает о говорящих драконах, которые некогда жили в гармонии с людьми, но сейчас они находятся в опасности. Спасти их может маленькая отважная девочка. Ее ждет полное приключений путешествие через волшебные места древнего Китая.
Также в кино покажут отечественный мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (6+). Четыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Алёнка и Маша — возьмутся за новое расследование. У гномов-рокеров похищен волшебный артефакт — электрогитара. Чтобы найти похитителя, волшебницам придется встретиться с могущественной силой.
Ждет ростовчан в кино и премьера драмы «На краю земли» (12+). «На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох», — гласит аннотация к фильму.
Также в кино идет комедия «Шах и мат» (18+). Она рассказывает об учительнице Канделе, которая вынуждена покинуть элитный колледж и стать преподавательницей в маргинальной школе. Педагогу предстоит обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. «Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход», — говорится в описании фильма.