На концерт Anna Asti или «Лебединое озеро»: куда сходить в Ростове 8 и 9 июня

Также в кино идет комедия «Шах и мат» (18+). Она рассказывает об учительнице Канделе, которая вынуждена покинуть элитный колледж и стать преподавательницей в маргинальной школе. Педагогу предстоит обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. «Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход», — говорится в описании фильма.