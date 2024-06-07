На рынках Ростова пояснили, почему килограмм черешни этим летом стоит 1000 рублей

К слову, ценами на плодовую продукцию в Ростове недовольны уже второй год подряд. В прошлом году заоблачной ростовчанам казалась цена в 400 рублей за килограмм местной черешни. Сейчас о таких ценах остается только мечтать. В прошлом году в области тоже наблюдался неурожай черешни и вишни, а в сентябре подскочили цены на импортные фрукты. ЦБ тогда объяснял это падением курса рубля.