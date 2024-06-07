На рынках Ростова пояснили, почему килограмм черешни этим летом стоит 1000 рублей

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Спойлер: на всех пяти рынках в разных районах Ростова, что мы обошли — одинаково дорого. И продавцы даже сходятся во мнении, почему так произошло.
Самые большие очереди у прилавков с клубникой на Центральном рынке. И это не смотря на ценники 500-600, а то и 750 рублей за килограмм.
Несколько покупателей признаются, что готовы ехать за клубникой на Центральный рынок через весь город. На маленькие рынки в спальных районах и, тем более, в супермаркеты, замечает жительница северного микрорайона Полина, грунтовую клубнику практически не привозят, а тепличная менее вкусная и сладкая.
«У нас сейчас из местной клубники есть краснодарская, белореченская, наша, которая в Ростовской области растет. Из привозных — кабардинская, крымская, иногда бывает греческая», — рассказывает продавец клубники на центральном рынке Екатерина.
Самую вкусную клубнику постоянные покупатели раскупают в первые два часа работы рынка.
«По-настоящему вкусной сейчас мало. Мы закупаем ее у тех же поставщиков, что и московским рынкам и новым республикам продают. А им поставщики накручивают цены, потому что они могут заплатить больше. И мы тоже вынуждены по их закупочной закупать. Это в районе 400-500 рублей. И меньше этой цены мы на продажу ставить не можем, чтобы было, на что жить», — добавляет Екатерина.
Продавщицу из Центрального рынка поддерживает ее коллега Наталья из Рабочегородского рынка.
«Мало того, что закупочную цену подняли, так Ростову и Краснодару остаются уже остатки после того, как товар заберут Москвичи и ДНР. Грунтовая почти вся уходит туда, нам ее немного остается. Тепличная в основном остается для нас, ну, а кто ее покупает? Это зимой люди тепличную понимают, а летом хочется пахучей, сладкой клубники. Тепличная не такая», — жалуется Наталья.
Еще несколько недель назад, добавляет она, закупочная цена на клубнику была в пределах 200-300 рублей, а у некоторых поставщиков и дешевле.
Больше, чем стоимость клубники поражают только цены на черешню. Ее нередко можно встретить по цене меньше 1000 рублей за килограмм и даже сторговаться получается не всегда.
«Отдадите за 800? Я же все равно одна у вас тут», — спрашиваю у продавца на Северном рынке.
Вокруг и правда почти никого. Люди между прилавками ходят, спрашивают цену и переходят к следующему прилавку в надежде найти что подешевле.
«Я ее за 850 сам покупал. Мне теперь что, бесплатно отдавать и приплачивать?», — злится продавец, который пожелал остаться анонимным и не захотел продолжать разговор.
О том, почему сезонная ягода стоит заоблачных 1000 рублей за килограмм, а в разных местах ценник на нее может доходить и до 1500 тысяч рублей, рассказала продавец Западного рынка Алла.
«В этом году от местных поставщиков и области мы, скорее всего, черешни не дождемся, ее всю побило заморозками. Будем продавать узбекскую, армянскую», — объясняет Алла.
Однако доставка такой черешни стоит дорого, а портится ягода быстро, особенно в условиях повышенной влажности и регулярных дождей, которые в начале июня повсеместно проходят в Ростовской области.
«Она товарного вида всего 2-3 дня после доставки. Это если черешня идеальная, не подбитая нигде. Иначе и несколько часов не пролежит», — замечает продавец Западного рынка.
Не увидят ростовчане, по заверениям рыночных продавцов, и местных донских абрикос. Они тоже пострадали из-за заморозков. Дефицит попытались восполнить умельцы с маркетплейсов, которые вспомнили юность и начали продавать в интернет-магазинах кислые неспелые абрикосы. Стоимость всего двадцати абрикосов может доходить до 500 рублей, а килограмм продают в районе 2000 рублей. Любители, судя по количеству положительных отзывов, находятся.
Но медовый спелый абрикос или жерделу, как его называют в Ростове, заменить трудно.
Продавец из Нахичеванского рынка Армен рассказывает, что местные абрикосы если и будут, то в очень ограниченных количествах.
«Скорее всего фермеры будут приглашать обрывать их прямо с веток, потому что тратить деньги на сбор при том количестве, что смогло поспеть после заморозков — смешно. Как обычно, будет у нас Абхазия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Крым поставлять», — говорит Армен.
Вот только цены на привозные абрикосы могут в 2-3 раза превышать стоимость местных фруктов. Килограмм иностранных абрикос стоит, в среднем от 800 до 1200 рублей за килограмм.
По словам Армена, дешевле всего будут крымские жерделы, так как из-за расстояния расходы на транспортировку меньше.
К слову, ценами на плодовую продукцию в Ростове недовольны уже второй год подряд. В прошлом году заоблачной ростовчанам казалась цена в 400 рублей за килограмм местной черешни. Сейчас о таких ценах остается только мечтать. В прошлом году в области тоже наблюдался неурожай черешни и вишни, а в сентябре подскочили цены на импортные фрукты. ЦБ тогда объяснял это падением курса рубля.
«Тридцать три несчастья у нас с этими заморозками. Второй год подряд Ростов практически без местных фруктов. Но в этом году, по ощущениям, еще меньше чем в прошлом урожай. Мы всем рынком надеемся, что хоть в следующем году все нормально будет», — заключает продавец Западного рынка Алла.
Ранее RostovGazeta писала о том, что экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области.