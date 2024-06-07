На старейшем в России паровозе смогут прокатиться жители Ростова 12 июня

12 июня все посетители экспозиционной площадки исторического подвижного состава СКЖД смогут прокатиться на самом старом вагоне и паровозе серии Ь.2021. Он отправится в путь со станции Гниловской в Ростове-на-Дону. Курсировать состав будет с 10.00 до 17.00.