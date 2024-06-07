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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Ростовчане смогут прокатиться на самом старом паровозе России

На старейшем в России паровозе смогут прокатиться жители Ростова 12 июня

7 июня 2024, 18:15
Фото: Северо-Кавказская железная дорога
Ростовчане смогут прокатиться на самом старом паровозе России
В День России у ростовчан появится уникальная возможность прокатиться на старейшем паровозе, сообщает СКДЖ в социальных сетях.

12 июня все посетители экспозиционной площадки исторического подвижного состава СКЖД смогут прокатиться на самом старом вагоне и паровозе серии Ь.2021. Он отправится в путь со станции Гниловской в Ростове-на-Дону. Курсировать состав будет с 10.00 до 17.00.

Отметим, что вагон и паровоз являются старейшими в России. Во время поездки гид расскажет обо всех особенностях подвижного состава. Помимо этого гости СКДЖ смогут посетить кабину машиниста локомотива и дать гудок.

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Совершить поездку можно будет 12 июня в День России, 4 августа в День железнодорожника и 1 октября в День компании РЖД.

Ранее стало известно, что ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов.

До этого в Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле. Туристический трамвай объедет исторический центр, а гиды расскажут о секретах города.

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