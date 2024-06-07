Новая система защиты от кредитных мошенников внедряется в России

По данным ВТБ, мошенники пересмотрели схему обмана россиян, сменив ее в сторону офлайн-каналов. В прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, оставшиеся 25% — на офисы. Сейчас ситуация зеркально изменилась — доля онлайн-инцидентов снизилась до 25%, а офлайн — выросла до 75%. Злоумышленники стали целенаправленно навигировать своих жертв в банковский офис, где клиенты самостоятельно оформляют кредиты или получают деньги, чтобы дальше передать их заказчикам.