Новая система защиты от кредитных мошенников внедряется в России

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным ВТБ, мошенники пересмотрели схему обмана россиян, сменив ее в сторону офлайн-каналов. В прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, оставшиеся 25% — на офисы. Сейчас ситуация зеркально изменилась — доля онлайн-инцидентов снизилась до 25%, а офлайн — выросла до 75%. Злоумышленники стали целенаправленно навигировать своих жертв в банковский офис, где клиенты самостоятельно оформляют кредиты или получают деньги, чтобы дальше передать их заказчикам.
«Активность мошенников уже стала настоящей бедой для миллионов россиян, которые как „под гипнозом“ отдают свои деньги телефонным аферистам. Банки довольно успешно стали бороться с их активностью в онлайн-каналах, внедряя антифрод, блокировку номеров и период охлаждения по кредитам. Но в этом году каждая третья атака мошенников связана с получением наличных средств в офисах. Наша стратегическая задача — отследить атипичное поведение пользователя в режиме „360 градусов“ и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах. Но важно помнить, что даже такая опека не убережет вас на 100%, поэтому единственный верный путь для клиента — это сохранять повышенное внимание и критическое мышление со своей стороны, отсекать незнакомые и подозрительные звонки с первых секунд и не вестись на фантастические схемы или обещания сказочных доходов, которые каждый день придумывают мошенники», — отметил Георгий Горшков.
По словам топ-менеджера ВТБ, по итогам 1 квартала 2024 года банк выявил 3 млн подозрительных операций.