Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Напомним, в ночь на 6 июня киевский режим беспилотными летательными аппаратами атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав пожар. Огонь потушили только к утру, поскольку пожарным пришлось прервать свою работу из-за повторной атаки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Эти события повлекли нарушение технологического процесса производства, из-за чего его работа приостановлена.
По словам губернатора, на предприятии работали специалисты, взрывотехники. «Сегодня зашли эксперты уже от предприятия, чтобы оценить ситуацию», — пояснил он.
Голубев также уверил, что уже начался процесс восстановления деятельности завода.
Ранее политик Анатолий Вассерман объяснил, к чему приведут попытки Украины атаковать Ростовскую область.