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Updated Сегодня, 17:55

Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников

Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников

7 июня 2024, 17:53
Фото: Министерство обороны РФ
Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников
После вражеской атаки по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов произошли значительные сбои технического процесса. В связи с этим НПЗ приостановил работу, сообщил «Интерфаксу» глава Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, в ночь на 6 июня киевский режим беспилотными летательными аппаратами атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав пожар. Огонь потушили только к утру, поскольку пожарным пришлось прервать свою работу из-за повторной атаки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Эти события повлекли нарушение технологического процесса производства, из-за чего его работа приостановлена.

По словам губернатора, на предприятии работали специалисты, взрывотехники. «Сегодня зашли эксперты уже от предприятия, чтобы оценить ситуацию», — пояснил он.

Киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами
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Голубев также уверил, что уже начался процесс восстановления деятельности завода.

Ранее политик Анатолий Вассерман объяснил, к чему приведут попытки Украины атаковать Ростовскую область.

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