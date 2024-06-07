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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Объявлен старт продаж в третьем этапе ЖК «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Объявлен старт продаж в третьем этапе ЖК «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

7 июня 2024, 11:21
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KRtae
Жилой комплекс «Флора» не просто место для жизни, это целая экосистема, где каждый элемент продуман до мелочей для обеспечения комфорта, доступности и безопасности. Жители нового ЖК могут оценить его современный дизайн, обустройство и выгодное расположение.

Комплекс спроектирован в формате двора-парка, что представляет собой обособленную территорию с зелеными насаждениями и скверами, вписанными в дворовое пространство. Аллеи с фонтаном и архитектурная подсветка домов создают особо теплую атмосферу во время вечерних прогулок. Но, что более важно, здесь предусмотрена обширная инфраструктура, включающая школу, два детских сада, спортивные площадки, а также места для прогулок с питомцами и зоны отдыха.

 

Именно в третьем этапе строительства ЖК «Флора» представлен широкий выбор помещений различной площади и комнатности — от практичных студий до 3-комнатных лотов с удобными планировочными решениями. Выбрать квартиру можно с ремонтом «под ключ» в одном из двух вариантов дизайна или без отделки для воплощения собственных дизайнерских задумок. Также есть «золотая середина» в формате white box, что позволяет создать интерьер под любой запрос.

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Новый мегарайон расположен вблизи проспекта Шолохова и торговым центром «МЕГА», что позволяет быстро и без проблем получить доступ ко всем необходимым сервисам и торговым площадкам.

До конца этого месяца действуют условия по льготной ипотеке с минимальной процентной ставкой и скидки от застройщика на покупку квартир в новом жилом комплексе. Воспользуйтесь моментом, успейте купить квартиру в ЖК «Флора» выгодно! Звоните прямо сейчас по номеру +7(863)204-04-60. Подробности о жилом комплексе можно найти на сайте.

Актуальные предложения для покупки жилья представлены в социальных сетях ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»:

Подробности о новом жилом комплексе можно найти на сайте

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