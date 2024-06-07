Объявлен старт продаж в третьем этапе ЖК «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Комплекс спроектирован в формате двора-парка, что представляет собой обособленную территорию с зелеными насаждениями и скверами, вписанными в дворовое пространство. Аллеи с фонтаном и архитектурная подсветка домов создают особо теплую атмосферу во время вечерних прогулок. Но, что более важно, здесь предусмотрена обширная инфраструктура, включающая школу, два детских сада, спортивные площадки, а также места для прогулок с питомцами и зоны отдыха.
Именно в третьем этапе строительства ЖК «Флора» представлен широкий выбор помещений различной площади и комнатности — от практичных студий до 3-комнатных лотов с удобными планировочными решениями. Выбрать квартиру можно с ремонтом «под ключ» в одном из двух вариантов дизайна или без отделки для воплощения собственных дизайнерских задумок. Также есть «золотая середина» в формате white box, что позволяет создать интерьер под любой запрос.
Новый мегарайон расположен вблизи проспекта Шолохова и торговым центром «МЕГА», что позволяет быстро и без проблем получить доступ ко всем необходимым сервисам и торговым площадкам.
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