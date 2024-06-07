Объявлен старт продаж в третьем этапе ЖК «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Комплекс спроектирован в формате двора-парка, что представляет собой обособленную территорию с зелеными насаждениями и скверами, вписанными в дворовое пространство. Аллеи с фонтаном и архитектурная подсветка домов создают особо теплую атмосферу во время вечерних прогулок. Но, что более важно, здесь предусмотрена обширная инфраструктура, включающая школу, два детских сада, спортивные площадки, а также места для прогулок с питомцами и зоны отдыха.