Около 20 млрд рублей вложат в модернизацию производства индейки на Дону

Эти планы обсудили в рамках ПМЭФ, а участником встречи стал губернатор Василий Голубев. За четыре года предприятие хочет нарастить мощности по выращиванию индейки — до 120 тысяч тонн в год, по производству утки — до 38 тысяч тонн.