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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Около 20 млрд рублей вложат в модернизацию производства индейки на Дону

Около 20 млрд рублей вложат в модернизацию производства индейки на Дону

7 июня 2024, 10:18
Фото: Unsplash
Около 20 млрд рублей вложат в модернизацию производства индейки на Дону
В Ростовской области планируется вложить 20 миллиардов рублей в предприятие, которое занимается выпуском индейки, сообщили в правительстве региона.

Эти планы обсудили в рамках ПМЭФ, а участником встречи стал губернатор Василий Голубев. За четыре года предприятие хочет нарастить мощности по выращиванию индейки — до 120 тысяч тонн в год, по производству утки — до 38 тысяч тонн.

Отмечается, что всего на эти цели планируется направить 20 миллиардов рублей. Для местных жителей создадут 350 мест для работы.

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Василий Голубев рассказал, что вопрос переработки мяса птицы важен для продовольственной безопасности области. Он отметил, что власти будут продолжать субсидировать закупки кормов, чтобы организация могла увеличить объемы производства.

Ранее стало известно, что многоэтажки и ресторан построят рядом с ТЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Производство#Индейка
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