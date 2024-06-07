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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская обжаловала приговор

Осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская обжаловала приговор

7 июня 2024, 14:43
Фото: donland.ru
Осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская обжаловала приговор
Апелляционный суд принял к рассмотрению дело бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которая была приговорена к 4,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий в проведении госзакупки медицинских отходов, пишет «Коммерсантъ».

В Краснодарском краевом суде началось рассмотрение апелляции бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее дело было передано на рассмотрение в апелляционном порядке после приговора, вынесенного Кущевским районным судом.

Первое заседание пройдет 19 июня, на нем суд рассмотрит жалобы осужденной и ее защиты.

Напомним, в марте этого года Татьяна Быковская была приговорена к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она и ее заместитель Станислав Беседовский заключили соглашение с компанией «Центр 100» о проведении госзакупки на утилизацию медицинских отходов, игнорируя антимонопольное законодательство.

Экс-глава донского Минздрава Быковская планирует обжаловать приговор
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Татьяна Быковская не признала свою вину и утверждала, что ее действия были направлены на установление порядка в сфере утилизации отходов в регионе. Она настаивает, что сделала это в интересах общества.

Напомним, что сама Быковская в ходе одного из судебных заседаний заявила, что готова отправится на фронт.

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