Осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская обжаловала приговор

Напомним, в марте этого года Татьяна Быковская была приговорена к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она и ее заместитель Станислав Беседовский заключили соглашение с компанией «Центр 100» о проведении госзакупки на утилизацию медицинских отходов, игнорируя антимонопольное законодательство.