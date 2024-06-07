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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Политолог рассказал, почему Украина не сможет атаковать ракетами Ростовскую область

Политолог заявил, что Украина скоро прекратит атаковать Ростовскую область

7 июня 2024, 12:47
Фото: Минобороны РФ
Политолог рассказал, почему Украина не сможет атаковать ракетами Ростовскую область
Украина наверняка усилит свои попытки атаковать Ростовскую область. Но здесь правильно задавать другой вопрос — сможет ли она это делать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что 7 июня ПВО отразили попытку ракетной атаки Украины. Уточняется, что на подлете к региону были ликвидированы ракеты.

Система ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области
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«Недавно в интервью глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что с начала года наши ПВО отразили 130 атак беспилотников», — напоминает Дмитрий Абросимов.

Также, как сообщают СМИ, было пресечено шесть попыток ударов ракетами.

Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году
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И хотя Украина вряд ли откажется от своих намерений атаковать Ростовскую область, политолог уверен, что скоро все эти попытки прекратятся.

«Наши системы ПВО работают, идет усиление», — комментирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как над донским краем ликвидировали украинскую ракету «Нептун».

Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью
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