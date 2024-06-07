Политолог заявил, что Украина скоро прекратит атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Напомним, что 7 июня ПВО отразили попытку ракетной атаки Украины. Уточняется, что на подлете к региону были ликвидированы ракеты.
«Недавно в интервью глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что с начала года наши ПВО отразили 130 атак беспилотников», — напоминает Дмитрий Абросимов.
Также, как сообщают СМИ, было пресечено шесть попыток ударов ракетами.
И хотя Украина вряд ли откажется от своих намерений атаковать Ростовскую область, политолог уверен, что скоро все эти попытки прекратятся.
«Наши системы ПВО работают, идет усиление», — комментирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как над донским краем ликвидировали украинскую ракету «Нептун».