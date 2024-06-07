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Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области

Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области

7 июня 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области
В Ростовской области разгорелся новый лесной пожар. Огонь охватил 14 гектаров леса, сообщает местный МЧС России в телеграм-канале.

Лесной массив загорелся на южной окраине хутора Елань Тарасовского района Ростовской области. Причиной возгорания стали сухая трава и сильный ветер. Огонь успел распространиться на 14 гектаров леса. Однако возгорание уже локализовали.

Несмотря на то, что огонь уже перекинулся на территории Митякинского участкового лесничества, угрозы населённым пунктам нет.

Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области
Видео: Изображение Midjourney
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В тушении задействованы 50 сотрудников МЧС, 17 единиц пожарной техники, а также вертолет Ми-8. В настоящий момент с воздуха уже сбросили 10,5 тонны воды. Ликвидация возгорания продолжается.

Ранее пожар возникал в других частях Тарасовского района. От огня уже пострадало свыше 280 гектаров лесов. Подробнее о пожарах в Ростовской области.

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