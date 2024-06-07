Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Лесной массив загорелся на южной окраине хутора Елань Тарасовского района Ростовской области. Причиной возгорания стали сухая трава и сильный ветер. Огонь успел распространиться на 14 гектаров леса. Однако возгорание уже локализовали.
Несмотря на то, что огонь уже перекинулся на территории Митякинского участкового лесничества, угрозы населённым пунктам нет.
В тушении задействованы 50 сотрудников МЧС, 17 единиц пожарной техники, а также вертолет Ми-8. В настоящий момент с воздуха уже сбросили 10,5 тонны воды. Ликвидация возгорания продолжается.
Ранее пожар возникал в других частях Тарасовского района. От огня уже пострадало свыше 280 гектаров лесов. Подробнее о пожарах в Ростовской области.