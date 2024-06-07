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Published Сегодня, 19:52

Modified Сегодня, 19:54

Updated Сегодня, 19:54

Профессор Альтштейн заявил, что прививка от кори должны быть обязательной

Профессор Альтштейн заявил, что прививка от кори должны быть обязательной

7 июня 2024, 19:52
Фото: 1MI
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявил, что прививку от кори нужно делать в обязательном порядке, сообщают «Новые известия».

Даже в развитых странах, если человек заражается корью, вирус остается в организме на всю жизнь.

У определенного, хоть и небольшого, но значимого процента людей, он может вызвать поражение мозга, приводящее к энцефалиту. Эти осложнения могут проявиться спустя много лет, даже у пожилых людей.

Если человек вакцинирован, вакцинный вирус также остается в организме, но не приводит к таким поражениям мозга. Эксперт рассказал, что вакцинация против кори абсолютно необходима, а отказ от нее является проявлением невежества.

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Он добавил, что структуры здравоохранения должны внимательно контролировать доступность и использование вакцины, тогда корь практически исчезнет. Однако если воспринимать корь как легкую инфекцию, что абсолютно неверно, то болезнь будет продолжать распространяться.

Ранее стало известно, что в Ростовской области жители стали массово заражаться корью.

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#Илья Протвинов#Общество
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