Профессор Альтштейн заявил, что прививка от кори должны быть обязательной

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Даже в развитых странах, если человек заражается корью, вирус остается в организме на всю жизнь.
У определенного, хоть и небольшого, но значимого процента людей, он может вызвать поражение мозга, приводящее к энцефалиту. Эти осложнения могут проявиться спустя много лет, даже у пожилых людей.
Если человек вакцинирован, вакцинный вирус также остается в организме, но не приводит к таким поражениям мозга. Эксперт рассказал, что вакцинация против кори абсолютно необходима, а отказ от нее является проявлением невежества.
Он добавил, что структуры здравоохранения должны внимательно контролировать доступность и использование вакцины, тогда корь практически исчезнет. Однако если воспринимать корь как легкую инфекцию, что абсолютно неверно, то болезнь будет продолжать распространяться.
Ранее стало известно, что в Ростовской области жители стали массово заражаться корью.