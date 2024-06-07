Псковская область, РЭО и Сбер объединяют усилия для экологии

Михаил Ведерников отметил, что сфера обращения с ТКО — это сложная сфера практически для всех субъектов РФ. Однако сотрудничество со Сбербанком и РЭО направлено на реализацию федерального проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области.