Псковская область, РЭО и Сбер объединяют усилия для экологии

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Подписание документа состоялось 7 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Денис Буцаев отметил, что в рамках проекта будет профинансировано строительство мусоросортировочного комплекса, который позволит региону достичь целей национальной программы «Экология». РЭО будет активно поддерживать этот проект, который уже перешел в стадию активного строительства. Генеральным подрядчиком является дочерняя компания РЭО — «Экоцифра», сообщает gorod55.ru.
Кроме того, стороны договорились о расширении возможностей финансирования крупных инвестиционных проектов, направленных на создание объектов для обработки, утилизации и размещения ТКО в Псковской области.
Александр Ведяхин подчеркнул важность разработки эффективной системы обращения с отходами для улучшения экологической ситуации в регионе. Он добавил, что Сбербанк готов рассматривать возможности финансирования таких инициатив. Ведяхин также отметил, что после запуска комплекса все свалки региона будут закрыты и рекультивированы.
Михаил Ведерников отметил, что сфера обращения с ТКО — это сложная сфера практически для всех субъектов РФ. Однако сотрудничество со Сбербанком и РЭО направлено на реализацию федерального проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области.
Напомним, что РЭО выступает в роли экологического партнера ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.