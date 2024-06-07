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Псковская область, РЭО и Сбер объединяют усилия для экологии

Псковская область, РЭО и Сбер объединяют усилия для экологии

7 июня 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин заключили соглашение о совместной работе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Подписание документа состоялось 7 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Денис Буцаев отметил, что в рамках проекта будет профинансировано строительство мусоросортировочного комплекса, который позволит региону достичь целей национальной программы «Экология». РЭО будет активно поддерживать этот проект, который уже перешел в стадию активного строительства. Генеральным подрядчиком является дочерняя компания РЭО — «Экоцифра», сообщает gorod55.ru.

Кроме того, стороны договорились о расширении возможностей финансирования крупных инвестиционных проектов, направленных на создание объектов для обработки, утилизации и размещения ТКО в Псковской области.

Александр Ведяхин подчеркнул важность разработки эффективной системы обращения с отходами для улучшения экологической ситуации в регионе. Он добавил, что Сбербанк готов рассматривать возможности финансирования таких инициатив. Ведяхин также отметил, что после запуска комплекса все свалки региона будут закрыты и рекультивированы.

Михаил Ведерников отметил, что сфера обращения с ТКО — это сложная сфера практически для всех субъектов РФ. Однако сотрудничество со Сбербанком и РЭО направлено на реализацию федерального проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области.

Напомним, что РЭО выступает в роли экологического партнера ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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