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Published Сегодня, 10:01

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Распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области

Распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области

7 июня 2024, 10:01
Фото: rostovgazeta.ru
Распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области
В Ростовской области появится распределительный центр компании «Вайлдберриз», в который вложат 11,5 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

В рамках ПМЭФ между губернатором Василием Голубевым и гендиректором компании Татьяной Бакальчук было заключено соглашение. Комплекс появится в Аксайском районе, а его площадь составит 180 тысяч квадратных метров.

Для местных жителей создадут 7,5 тысячи мест для работы. Реализовать проект хотят до третьего квартала 2026 года.

Многоэтажки и ресторан построят рядом с ТЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону
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Василий Голубев отметил, что рядом с крупными предприятиями обычно активно развивается сектор малого и среднего бизнеса, что способствует симбиозу и кооперации.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем в экономике Ростовской области появится новый сегмент бизнеса, способствующий ее развитию.

Добавим, что в прошлом году жители региона через маркетплейс купили товаров на сумму более 82 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что многоэтажки и ресторан построят рядом с ТЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксайский район#Вайлдберриз#ПМЭФ
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