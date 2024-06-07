Распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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В рамках ПМЭФ между губернатором Василием Голубевым и гендиректором компании Татьяной Бакальчук было заключено соглашение. Комплекс появится в Аксайском районе, а его площадь составит 180 тысяч квадратных метров.
Для местных жителей создадут 7,5 тысячи мест для работы. Реализовать проект хотят до третьего квартала 2026 года.
Василий Голубев отметил, что рядом с крупными предприятиями обычно активно развивается сектор малого и среднего бизнеса, что способствует симбиозу и кооперации.
Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем в экономике Ростовской области появится новый сегмент бизнеса, способствующий ее развитию.
Добавим, что в прошлом году жители региона через маркетплейс купили товаров на сумму более 82 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что многоэтажки и ресторан построят рядом с ТЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону.