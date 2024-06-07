Ребенок и девушка пострадали при пожаре в торговом центре в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Пожар начался около 15.00 в торговом центре «Домино» по адресу улица 2-я Краснодарская, 70/2. По предварительным данным, причиной возгорания считается аварийный режим работы электрооборудования. Есть двое пострадавших: 9-летний ребенок и 26-летняя девушка. Мальчика госпитализировали в ОДКБ с травмой головы и бедра. Девушка же отравилась угарным дымом. Ее также доставили в медицинское учреждение.
Огонь охватил 50 квадратных метров магазина. Сотрудники пожарной службы локализовали возгорание в 15.50, а ликвидировали уже в 15.54. Информации о погибших нет.
Ранее в Ростове вспыхнула квартира из-за оставленной в розетке машинки для стрижки.
До этого в Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом.