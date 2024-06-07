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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Ребенок и девушка пострадали при пожаре в торговом центре в Ростове-на-Дону

Ребенок и девушка пострадали при пожаре в торговом центре в Ростове-на-Дону

7 июня 2024, 15:06
Фото: Яндекс.Карты
Ребенок и девушка пострадали при пожаре в торговом центре в Ростове-на-Дону
Днем 7 июня произошел пожар в торговом центре «Домино». В результате возгорания пострадали ребенок и 26-летняя девушка, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

Пожар начался около 15.00 в торговом центре «Домино» по адресу улица 2-я Краснодарская, 70/2. По предварительным данным, причиной возгорания считается аварийный режим работы электрооборудования. Есть двое пострадавших: 9-летний ребенок и 26-летняя девушка. Мальчика госпитализировали в ОДКБ с травмой головы и бедра. Девушка же отравилась угарным дымом. Ее также доставили в медицинское учреждение.

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Видео: ТГ Rostovinside

Огонь охватил 50 квадратных метров магазина. Сотрудники пожарной службы локализовали возгорание в 15.50, а ликвидировали уже в 15.54. Информации о погибших нет.

Ранее в Ростове вспыхнула квартира из-за оставленной в розетке машинки для стрижки.

До этого в Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом.

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