РЭО поможет создать завод по утилизации отходов электроники в Нижегородской области

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Документ был подписан 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет newsnn.ru.
Денис Буцаев подчеркнул, что создание системы сбора и переработки отходов является ключевым шагом для извлечения вторичных ресурсов и формирования экономики замкнутого цикла в России.
Он отметил, что утилизация ОЭЭО требует специализированного подхода и профессионализма из-за сложного состава таких отходов. В рамках соглашения стороны начнут совместную работу по созданию комплексной инфраструктуры по обращению с такими отходами в регионе.
Строительство перерабатывающих предприятий для ОЭЭО соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона.
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что область ежегодно производит 34 тысячи тонн отходов электроники, но до сих пор не имеет крупных специализированных предприятий для их переработки. Новый объект позволит перерабатывать до половины этих отходов, а также часть отходов из соседних регионов.
Производительность нового предприятия составит до 36 тысяч тонн в год, а инвестиции в проект могут достигнуть 1,2–1,6 миллиарда рублей.
Павел Морозов подчеркнул, что приятно работать с Нижегородской областью, которая активно стремится улучшить систему обращения с отходами. Он уверен, что новое предприятие поможет области достичь целей национального проекта «Экология».