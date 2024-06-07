РЭО поможет создать завод по утилизации отходов электроники в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что область ежегодно производит 34 тысячи тонн отходов электроники, но до сих пор не имеет крупных специализированных предприятий для их переработки. Новый объект позволит перерабатывать до половины этих отходов, а также часть отходов из соседних регионов.