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РЭО построит на Урале современное предприятие по утилизации отходов электроники

РЭО построит на Урале современное предприятие по утилизации отходов электроники

7 июня 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о совместной работе по созданию системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования.

Документ был подписан 7 июня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет tagilcity.ru.

Денис Буцаев отметил, что утилизация отходов электроники является сложной задачей, требующей комплексного подхода для создания эффективной системы утилизации. Он также сообщил, что РЭО вместе с партнерами рассматривает возможность строительства в Свердловской области современного предприятия по этому профилю.

Проект соответствует целям федеральной программы «Экономика замкнутого цикла».

Со своей стороны Евгений Куйвашев подчеркнул, что соглашение направлено на улучшение системы обращения с ОЭЭО, включая совместную реализацию инвестиционного проекта по созданию центра переработки отходов на Урале. Также планируется разработка мероприятий по развитию инфраструктуры для сбора ОЭЭО и увеличения доли таких отходов на объектах обработки ТКО.

Павел Морозов заявил, что совместно с властями Свердловской области и РЭО компании предстоит организовать эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия холдинга имеют значительный опыт в этой области, и их сотрудники активно участвуют в реализации региональных и муниципальных программ. По его словам, их методы сбора электроники уже показали результаты в нескольких субъектах страны, поэтому можно масштабировать их дальше.

РЭО является экологическим партнером ПМЭФ-2024, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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