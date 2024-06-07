РЭО построит на Урале современное предприятие по утилизации отходов электроники

Павел Морозов заявил, что совместно с властями Свердловской области и РЭО компании предстоит организовать эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия холдинга имеют значительный опыт в этой области, и их сотрудники активно участвуют в реализации региональных и муниципальных программ. По его словам, их методы сбора электроники уже показали результаты в нескольких субъектах страны, поэтому можно масштабировать их дальше.