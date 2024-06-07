Ростовской области угрожают вражеские ракеты и полчища саранчи

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Ростовской области может угрожать новая напасть — саранча. Есть высокая вероятность нашествия этих насекомых со стороны Калмыкии.
Зоолог Регина Ерофеева рассказала, что все зависит от направления ветра. Если он подуется в сторону Ростовской области, то саранчу унесет сюда.
Так как эти насекомые имеют небольшой вес, они не могут сопротивляться порывам ветра. Поэтому все зависит от потока воздушных масс. Если повезет, то они поменяют свое направление.
В Ростовской области удалось отразить вражескую атаку со стороны Украины.
Так, в пятницу, 7 июня, около 11 часов губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении трех вражеских ракет на подлете к региону. Последствия уточняются
Несмотря на тревожную обстановку, жители Ростовской области чувствуют себя защищено. В социальных сетях люди выражают свою благодарность военнослужащим, которые защищают границы донского региона.
Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области сохраняется напряженная ситуация.
На данный момент обстановка стабильная, но напряженная. Все объясняется тем, что с начала этого года киевский режим совершил свыше 120 попыток атак при помощи БПЛА. Также было зафиксировано шесть попыток ракетных ударов. Однако системы ПВО справляются с ними.