Ростовской области угрожают вражеские ракеты и полчища саранчи

На данный момент обстановка стабильная, но напряженная. Все объясняется тем, что с начала этого года киевский режим совершил свыше 120 попыток атак при помощи БПЛА. Также было зафиксировано шесть попыток ракетных ударов. Однако системы ПВО справляются с ними.