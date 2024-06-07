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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Кирпичи летят на головы: жители Ростова жалуются на недобросовестного застройщика

С недостроенной высотки в Ростове на головы прохожих падают кирпичи

7 июня 2024, 15:08
Фото: woodleywonderworks/cc by 2.0/flickr.com / для иллюстрации
Кирпичи летят на головы: жители Ростова жалуются на недобросовестного застройщика
В Ростове-на-Дону со строительного объекта на головы прохожих валятся кирпичи, сообщает местный телеграм-канал.

В Ростове-на-Дону на переулке Верхоянском строится многоэтажный дом. Застройщиком является «МСК Групп». Местные жители жалуются на то, что они не могут пройти рядом со зданием, так как с него падают кирпичи.

Ростовчане отмечают, что писали уже во все инстанции, но никто не реагирует и не может помочь. Они предполагают, что проблема решится только после того, как появятся пострадавшие.

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Видео: ТГ-канал «Ростов Главный»

Напомним, что ранее глава администрации города Алексей Логвиненко предложил запретить компании «МСК Групп» выдавать разрешения на строительство новых домов.

До этого экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону.

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