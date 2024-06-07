С недостроенной высотки в Ростове на головы прохожих падают кирпичи

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Ростове-на-Дону на переулке Верхоянском строится многоэтажный дом. Застройщиком является «МСК Групп». Местные жители жалуются на то, что они не могут пройти рядом со зданием, так как с него падают кирпичи.
Ростовчане отмечают, что писали уже во все инстанции, но никто не реагирует и не может помочь. Они предполагают, что проблема решится только после того, как появятся пострадавшие.
Напомним, что ранее глава администрации города Алексей Логвиненко предложил запретить компании «МСК Групп» выдавать разрешения на строительство новых домов.
До этого экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону.